ASSE : Révélation sur un classement, Loïc Perrin dans le bas

Emblématique capitaine de l’ASSE, Loïc Perrin se retrouve loin dans le classement des joueurs les mieux payés de l’histoire du club stéphanois.

ASSE : Loïc Perrin, emblématique joueur et capitaine

Loïc Perrin (40 ans), actuel Directeur sportif de l’ASSE, a marqué l’histoire du club en tant que joueur. Formé à l’académie stéphanoise (1997-2003), il a défendu les couleurs des Verts pendant 17 saisons consécutives, dont les 16 dernières en Ligue 1.

C’est d’ailleurs le seul club pour lequel l’ancien milieu de terrain a joué entre 2003 à 2020. Il a été un capitaine courageux et exemplaire, même s’il n’était pas forcément le meilleur joueur. Il a disputé 471 matchs en professionnel sous le maillot de l’AS Saint-Etienne, pour 30 buts marqués et 15 passes décisives.

Perrin, 15e au classement des joueurs les mieux payés de l’histoire de Saint-Etienne

Cependant, l’emblématique numéro 24 des Verts n’est pas parmi les joueurs les mieux payés de l’histoire du club. Malgré son statut de capitaine et de titulaire indiscutable, il arrive loin dans le classement révélé par Sportune.

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Il est en quinzième position, avec quatre autres anciens joueurs stéphanois. D’après la source, Loïc Perrin touchait un salaire estimé à 1,08 million d’euros par saison. Loin derrière Wahbi Khazri, Yann M’Vila et Ryad Boudebouz, les mieux rémunérés de l’histoire du club.

Tous de la même époque !

L’on remarque évidemment que les joueurs classés dans ce top 15 ont tous évolué à l’ASSE entre la fin des années 2010 et le début des années 2020.

« Ce classement dessine une période bien précise, marquée par une inflation progressive des salaires et une volonté du club de rester compétitif selon les époques et les directions entre ambitions européennes, maintien parmi l’élite ou volonté de retrouver la Ligue 1 », a commenté le média spécialisé en sport business.

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Il faut noter que Loïc Perrin a entamé sa reconversion au sein de son club de cœur, celui de sa ville natale, dès sa retraite en août 2020. D’abord conseillé, puis nommé coordinateur sportif en décembre 2021, il est Directeur sportif depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures à la tête de l’AS Saint-Etienne, en juin 2024.

Les joueurs les mieux payés de l’histoire de l’ASSE :

Wahbi Khazri (2018-22) = 3,48 M€

Yann M’Vila (2018-20) = 2,52 M€

Ryad Boudebouz (2019-22) = 2,4 M€

Anthony Modeste (2021) = 2,28 M€

Stéphane Ruffier (2016-21) = 2,16 M€

Neven Subotic (2018-19) = 2,16 M€

Adil Aouchiche (2020-22) = 2,16 M€

Remy Cabella (2018-19) = 2,1 M€

Mathieu Debuchy (2018-21) = 1,56 M€

Harold Moukoudi (2020-22) = 1,44 M€

Timothée Kolodziejczak (2018-22) = 1,32 M€

Yohan Cabaye (2019-20) = 1,2 M€

Gaëtan Charbonnier (2022-24) = 1,2 M€

Gabriel Silva (2019-23) = 1,08 M€

Denis Bouanga (2019-22) = 1,08 M€

Paul-Georges Ntep (2018) = 1,08 M€

Loïs Diony (2018-20) = 1,08 M€

Loïc Perrin (2017-20) = 1,08 M€

NB : Les saisons inscrites entre parenthèses sont celles de la durée du contrat, pas des années passées au club par le joueur.