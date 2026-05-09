ASSE-Amiens : Deux titulaires absents, la compo remaniée

Les absences de Gautier Larsonneur et Kevin Pedro dans le groupe de l‘ASSE contraignent Philippe Montanier à remanier sa compo contre Amiens SC.

ASSE : Maubleu remplace Larsonneur, Le Cardinal à la place de Pedro

Touché au genou à Rodez, il y a une semaine, Gautier Larsonneur ne disputera pas le dernier match de l’ASSE en Ligue 2. Il sera remplacé par Brice Maubleu contre Amiens SC, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard. Le jeune Issiaka Touré (21 ans) sera sa doublure lors de ce match décisif pour la montée en Ligue 1. Philippe Montanier est contraint de se passer de son gardien de but numéro 1 et capitaine.

En défense, l’entraîneur des Stéphanois a récupéré Julien Le Cardinal, alors qu’il avait été déclaré forfait pour le reste de la saison, à la suite d’une lésion aux ischio-jambiers en avril dernier. Finalement, le défenseur central est revenu après deux matchs manqués. Il devrait être titulaire immédiatement, compte tenu de l’absence de Kevin Pedro.

Davitashvili d’entrée de jeu, Moueffek sur le banc

Dans l’entrejeu, Aïmen Moueffek est aussi de retour. Néanmoins, il devrait probablement démarrer le match AS Saint-Etienne – Amiens SC sur le banc de touche. En attaque, Zuriko Davitashvili fait aussi son grand retour. Remis d’une entorse à la cheville, il devrait retrouver sa place sur l’aile gauche, après avoir manqué le match perdu à Rodez (2-1).

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N’ayant marqué qu’un seul but en trois matchs consécutifs, l’équipe de Philippe Montanier a besoin de renfort offensif. Le retour du meilleur buteur des Verts est donc une excellente nouvelle pour le coach.

La compo probable de l’ASSE contre Amiens SC :

Gardien de but : B. Maubleu

Défenseurs : D. Appiah, M. Bernauer, Le Cardinal, M. Nadé, B. Old

Milieux de terrain : A. Kanté, A. Boakye

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : I. Touré, J. Ferreira, L. Gadegbeku, A. Moueffek, I. Miladinovic, J. Duffus, D. N’Guessan