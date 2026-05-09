Mercato RC Lens : Un deal de 7 M€ fait trembler l’Artois !

Le mercato s’agite autour de Malang Sarr. Solide et régulier cette saison avec les Sang et Or, le défenseur français se retrouve désormais au centre d’une offensive XXL venue d’Arabie Saoudite.

Mercato RC Lens : Malang Sarr vers un contrat hilarant à Al-Diraiyah

L’histoire entre le RC Lens et Malang Sarr pourrait déjà toucher à sa fin. Recruté l’été 2024 après son départ de Chelsea, le défenseur de 27 ans a réussi à s’imposer comme un élément important du collectif lensois grâce à sa solidité et son expérience. Ses performances ont attiré plusieurs prétendants ces derniers mois, notamment Besiktas et plusieurs formations du Golfe.

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D’après le journaliste saoudien Ahmed Ragab, Al-Diraiyah aurait sérieusement accéléré ces derniers jours. Le club, actuellement deuxième de deuxième division saoudienne et proche de rejoindre la Saudi Pro League, serait parvenu à convaincre le joueur avec une proposition difficile à repousser.

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Un contrat de deux ans assorti d’un salaire avoisinant les 600 000 euros mensuels attendrait le défenseur lensois. Une offre gigantesque, cinq fois supérieure à ses revenus actuels chez les Sang et Or. En plus de ce salaire impressionnant, une prime à la signature avoisinant les deux millions d’euros serait également prévue dans l’opération.

Une offre impossible à concurrencer

Très régulier cette saison avec 30 matchs disputés en Ligue 1, Malang Sarr s’est imposé comme l’un des hommes forts du secteur défensif lensois. Estimé à 15 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, le protégé de Pierre Sage conserve une belle cote sur le marché des transferts.

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Malgré l’intérêt du RC Lens pour une éventuelle prolongation, les discussions avec Al-Diraiyah pourraient accélérer son départ dans les prochaines semaines. Affaire à suivre donc pour l’avenir de Malang Sarr.