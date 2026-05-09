Avant Brest, le PSG fait une grosse annonce pour 2026-2027 !

À la veille d’affronter le Stade Brestois dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, le PSG a fait une grosse annonce concernant la saison 2026-2027.

Le PSG dévoile son nouveau maillot domicile 2026-2027

Avant la réception du Stade Brestois au Parc des Princes pour la 32e journée de Ligue 1, le PSG a dévoilé officiellement son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027. Avec le retour d’une large bande rouge centrale, la tunique parisienne est « un hommage vibrant à toutes les générations de supporters », indique le club. Les joueurs de Luis Enrique devraient le porter pour la première fois face à Brest, dimanche soir au Parc des Princes.

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« Tunique bleu roi, large bande centrale rouge et blanche, ce maillot est un véritable hommage rendu aux supporters du Club d’hier et d’aujourd’hui, et sera arboré fièrement par toutes les sections la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, conçu en partenariat avec Nike pour la 37e saison consécutive. Fidèle à son héritage et résolument tourné vers l’avenir, ce maillot célèbre l’ADN du Club en renouant avec ses codes les plus emblématiques », écrit le PSG dans un communiqué publié sur son site.

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« Avec cette réinterprétation de la teinte bleu roi, associée à une large bande rouge centrale entourée de fines lignes blanches, le Paris Saint-Germain réaffirme avec force son identité visuelle. Ce maillot remet au cœur du terrain une esthétique iconique, profondément ancrée dans la culture du Club et chère à ses supporters », indique le club de la capitale.

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En vente dès ce samedi, dans ses boutiques officielles, ainsi que sur le store de Nike et à la Nike House of Innovation à Paris, ce nouveau maillot devrait être porté pour la première fois ce dimanche soir lors de la réception du Stade Brestois, en clôture de la 32e journée de Ligue, soit le dernier match disputé par Marquinhos et ses coéquipiers au Parc des Princes cette saison.

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Dans son communiqué, le PSG explique également que le graphisme du maillot est directement inspiré de l’ambiance du Parc des Princes et des drapeaux agités dans les virages. Le club parle même d’une véritable « déclaration d’amour » adressée à ses supporters à travers cette collection 2026-2027. Il sera complété par une ligne sportswear à partir du 15 mai et par la tenue d’entraînement à partir du 9 juin.