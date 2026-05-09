Mercato OM : le premier deal de l’été est bouclé à Marseille

L’OM et Leonardo Balerdi vont sceller leur divorce lors du prochain mercato estival. Des offres sont attendues à Marseille.

Mercato : Leonardo Balerdi et l’OM, le divorce semble acté

L’aventure marseillaise de Leonardo Balerdi touche à sa fin. Le défenseur argentin ne convainc plus personne sur la Canebière. Son départ lors du prochain mercato estival ne fait aujourd’hui plus aucun doute.

On l’a vu sombrer à Nantes. On l’a vu impuissant face au naufrage parisien (5-0) ou lors de la débâcle à Bruges (3-0) en C1. À 27 ans, le joueur ne sera pas retenu. Ses prestations, marquées par une fragilité chronique dès que la pression monte, ont fini par lasser les supporters et la direction.

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Promu leader par Habib Beye dès son arrivée sur le banc, Leonardo Balerdi a finalement dû céder son brassard à Pierre-Emile Hojbjerg, un symbole fort de son déclassement progressif au sein de l’effectif phocéen. Mais il pourrait rebondir ailleurs. Pour Karim Bennani, journaliste sur La Chaîne L’Équipe, l’Argentin a les atouts pour évoluer dans un club de standing supérieur.

Selon l’analyste, le défenseur a brillé tant qu’il évoluait dans l’ombre de Chancel Mbemba à Marseille. C’est la solitude du commandement qui l’a fait chuter. En rejoignant une écurie du Big 5 où il serait épaulé par un véritable patron de défense, Balerdi pourrait retrouver de sa superbe.

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Est-il un joueur de complément pour une grande équipe ou un titulaire en puissance ? La question reste ouverte. Capable de coups d’éclat comme de bévues grossières, son instabilité est son principal frein. Il dispose désormais d’un bon de sortie. Reste à savoir si un géant d’Europe prendra le pari de relancer ce talent qui, pour s’épanouir, semble avoir besoin d’un guide à ses côtés.