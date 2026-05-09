Mercato OM :  Un milieu uruguayen se rapproche de Marseille  

La direction de l’OM vise un milieu de terrain en Angleterre en vue du prochain mercato estival. Mais deux points bloquent l’opération.

Mercato OM : Manuel Ugarte attendu à Marseille cet été ?

L’OM lorgne Manuel Ugarte. L’ancien milieu du Paris Saint-Germain, en plein naufrage à Manchester United, figure sur les tablettes phocéennes pour le prochain mercato. Mais ce dossier s’annonce comme un véritable casse-tête financier pour le club olympien.

Manchester United veut faire le ménage. Malgré une troisième place en Premier League, les Red Devils préparent une révolution pour l’été 2026 avec le départ programmé de neuf joueurs. Manuel Ugarte, recruté pour 50 millions d’euros en 2024, mène cette liste des bannis. L’Uruguayen n’entre plus dans les plans mancuniens pour la saison prochaine.

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Son bilan actuel n’est pas convaincant. En dépit de vingt-quatre apparitions, le milieu de terrain n’a pas su s’imposer, survivant à deux entraîneurs (Ruben Amorim et Michael Carrick) sans convaincre. Huit titularisations seulement, un statut de remplaçant chronique lors des dernières journées.

Marseille apprécie son profil. Selon l’informateur Ekrem Konur, le natif de Montevideo intéresse la cité phocéenne, tout comme l’AS Monaco. Mais l’OM n’est pas seul sur ce coup. Des clubs comme l’Ajax Amsterdam, Naples, la Juventus, l’AC Milan ou encore Galatasaray surveillent de près la situation du joueur de 25 ans.

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Peut-on réellement imaginer Ugarte sur la Canebière ? L’obstacle semble infranchissable. Manchester United réclame entre 30 et 40 millions d’euros pour libérer son joueur sous contrat jusqu’en 2029. Pour un OM privé de qualification en Ligue des Champions, l’investissement paraît irréaliste. Sous la présidence de Stéphane Richard, le club doit au contraire réduire sa masse salariale.

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Le salaire d’Ugarte constitue le second verrou. Avec plus de 7 millions d’euros bruts annuels, il dépasse les émoluments de Pierre-Emile Höjbjerg (6 millions d’euros), actuel plus gros salaire du vestiaire. Alors que Marseille s’apprête à assainir ses finances, l’équation ne tient pas. Seule une solution temporaire pourrait sauver l’opération. Un prêt d’un an, sans option d’achat, permettrait éventuellement de contourner l’obstacle du transfert sec.

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