Mercato PSG : Luis Enrique dégote un roc redoutable, c’est 80 M€

Luis Enrique veut Marc Pubill. Le coach du PSG a ciblé le jeune défenseur de l’Atlético de Madrid pour renforcer l’équipe cet été.

Mercato PSG : Luis Enrique jette son dévolu sur la pépite Marc Pubill

Le technicien du PSG, Luis Enrique vise un coup XXL en Espagne lors du prochain mercato estival. La cible est Marc Pubill. Arrivé d’Almeria en juillet 2025 pour 16 millions d’euros, ce crack est devenu la grande révélation de l’Atlético de Madrid. Diego Simeone a transformé l’ancien arrière droit en un défenseur central redoutable durant la seconde partie de saison.

Ce repositionnement tactique a porté ses fruits. À 22 ans, le joueur a vu sa cote exploser sur le marché européen. Le natif de Terrassa attire désormais les regards des plus grands clubs. Selon le média Fichajes, l’intérêt du Paris SG pour le champion olympique 2024 est désormais concret.

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Luis Enrique apprécie sa polyvalence. Pour l’entraîneur asturien, Pubill pourrait s’imposer à Paris. Le média Don Balon confirme que le Paris Saint-Germain a placé Pubill en haut de sa liste de priorités. Luis Enrique pilote lui-même ce dossier. Cette saison, Marc Pubill a disputé 27 matches toutes compétitions confondues avec son club.

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Si l’Atlético Madrid souhaite conserver son talent jusqu’en 2030, la réalité pourrait le contraindre au départ. Le contrat du joueur inclut une clause libératoire fixée à 80 millions d’euros. Ce montant n’effraie pas les dirigeants parisiens. Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient passer à l’attaque dès l’ouverture du marché des transferts.