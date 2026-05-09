ASSE : Pourquoi Saint-Etienne doit se méfier d’Amiens

L’adversaire de l’ASSE, Amiens SC, est déjà relégué en National. Mais selon Philippe Montanier, ce n’est pas un avantage pour les Verts.

ASSE : Ce n’est pas une chance de jouer une équipe déjà reléguée, selon Montanier

Dans quelques heures, l’ASSE affrontera Amiens SC au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 2. Alors que les Stéphanois jouent pour la montée en Ligue 1, cette rencontre n’a aucun enjeu pour les Amiénois. Ces derniers sont condamnés à la 18e et dernière place du championnat. Ils sont donc d’ores et déjà relégués en 3e division.

Apparemment, le fait que le club picard n’a plus rien à gagner est un avantage pour son adversaire ligérien. Mais pour Philippe Montanier, c’est bien le contraire. Il estime qu’Amiens jouera sans pression, ce qui peut être un piège pour l’AS Saint-Etienne.

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« Est-ce une bonne chose d’affronter un club déjà relégué ? Non, ce n’est pas une chance de jouer une équipe déjà reléguée. Au contraire ils n’ont plus rien à jouer donc ils n’ont pas de pression », a-t-il répondu en conférence de presse d’avant-match.

« Ils vont arriver dans l’un des plus beaux temples du foot français avec l’envie de se montrer. Ils sont derniers mais quand on regarde de plus près, ils ne ressemblent pas du tout à des derniers. Ils perdent souvent de justesse, dans les fins de match. Ils vont vouloir se montrer. Il ne faut pas s’attendre à défier une faible équipe d’Amiens. Ça va être match de gala pour eux à Geoffroy-Guichard », a-t-il prévenu ensuite.

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Pour rappel, l’équipe d’Amiens SC est dans une spirale négative. Elle n’a pas gagné un seul de ses 11 derniers matchs consécutifs enLigue 2. Elle a concédé 9 défaites et 2 nuls !