PSG Mercato : Une info explosive tombe pour Ousmane Dembélé

À trois semaines de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal en Hongrie, l’avenir d’Ousmane Dembélé est toujours au coeur des spéculations. Ce samedi, un média local a lâché une bombe sur ce dossier.

Mercato : Accord proche entre le PSG et Ousmane Dembélé

Le dossier Ousmane Dembélé, à l’arrêt depuis plusieurs mois en raison de divergences financières, évoluerait désormais dans le bon sens entre la direction du Paris Saint-Germain et les représentants de l’attaquant de 28 ans.

Lisez aussi : PSG – Bayern : Ousmane Dembélé lance déjà le choc à Munich !

À voir

Mercato RC Lens : Un deal de 7 M€ fait trembler l’Artois !

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Ballon d’Or 2025 devrait prochainement parapher un nouveau bail en faveur du club de la capitale. Mais les premiers chiffres évoqués, avec un Ousmane Dembélé qui réclamerait près de 30 millions d’euros brut annuels pour signer, serait très au-delà de ce que Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui offrir.

Visiblement, le club aurait changé son fusil d’épaule et aurait néanmoins rehaussé considérablement son offre, puisque le journal L’Équipe rapporte ce samedi que « les chiffres évoqués autour d’une prolongation en début de saison et ceux avancés quelques mois plus tard ne sont plus du tout les mêmes. »

Lisez aussi : Mercato : Ousmane Dembélé clôt le sujet de son avenir au PSG

À voir

Mercato OM : Un milieu uruguayen se rapproche de Marseille

À tel point que « les grandes lignes de la prolongation du Français avaient déjà été dessinées. Toutes les parties sont désormais confiantes pour voir le Ballon d’Or signer un contrat à long terme », ajoute le quotidien sportif. Les clubs saoudiens, à l’affût depuis des mois, devraient donc attendre encore un peu pour espérer récupérer l’international français.

Le Paris Saint-Germain et le clan Dembélé seraient donc proches d’un accord, et il ne s’agira pas d’une prolongation symbolique comme cela avait été le cas lors de la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG ayant alors laissé entendre que Mbappé avait prolongé jusqu’en 2025, alors que c’était jusqu’en 2024, plus une année en option.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Le PSG a pris sa décision pour Ousmane Dembélé

Liverpool – PSG : Ousmane Dembélé répond déjà à Arne Slot !

À voir

ASSE : Montée directe en L1, Le Mans ignore Saint-Etienne

Pour Dembélé, en lice pour remporter un second Ballon d’Or cette année, sa carrière parisienne va bien s’allonger pour plusieurs années. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique et les supporters parisiens, qui adorent « Dembouz. »