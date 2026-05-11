Mercato PSG : Ça s’accélère, un Néerlandais proche de signer

La direction du PSG accélère les négociations pour s’offrir un nouveau gardien de but cet été. Le dossier avance.

Mercato : Le PSG passe à l’attaque pour Bart Verbruggen

Le PSG change de braquet. Face aux doutes qui entourent ses gardiens de but, le club de la capitale lance une offensive pour s’attacher les services de Bart Verbruggen, la sensation néerlandaise qui brille sous les couleurs de Brighton en Premier League.

L’arrivée de Lucas Chevalier à Paris est désormais perçue comme un échec cuisant en interne. Matvey Safonov, de son côté, multiplie les apparitions sans pour autant lever les interrogations sur son réel niveau international. Ce manque de garanties pousse Luis Campos à agir. Paris veut un véritable numéro un pour la saison prochaine.

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Bart Verbruggen met l’Angleterre à ses pieds. À 23 ans, l’ancien portier d’Anderlecht survole les débats en Premier League grâce à une progression fulgurante depuis son arrivée chez les Seagulls en 2023. Le journaliste Florian Plettenberg confirme d’ailleurs que l’international néerlandais souhaite changer d’air dès cet été.

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Brighton ne s’oppose plus à un départ et commence déjà à prospecter pour lui trouver un remplaçant, tout en écoutant attentivement les offres parisiennes. Paris doit faire face à une concurrence rude. Si Luis Campos discute déjà activement avec l’entourage du joueur, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich et Chelsea gardent également un œil sur le dossier.

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L’Inter Milan, qui cherchait un successeur à Yann Sommer, semblait tenir la corde il y a encore quelques semaines. Mais le Paris SG a comblé son retard et s’impose désormais comme l’un des prétendants les plus sérieux et les plus pressants. Le profil de Verbruggen plaît au coach Luis Enrique.

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Le prix du crack est cependant élevé. Recruté pour 20 millions d’euros il y a trois ans, sa cote a explosé suite à ses performances XXL. Brighton exigerait désormais un chèque de 60 millions d’euros. C’est le prix que l’état-major parisien semble prêt à investir pour enfin renforcer ses cages.

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