‎Mercato : L’OM et l’ASSE en guerre pour ce joyau de Ligue 1

‎La tension grimpe déjà entre l’OM et l’ASSE alors que le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes. Dans l’ombre des grandes affiches estivales, un nom revient avec insistance : Mohamed Coulibaly, défenseur prometteur de l’AJ Auxerre, dont le potentiel aiguise les appétits bien au-delà de la Ligue 1.

‎Mercato : Mohamed Coulibaly, le pari d’avenir qui fait saliver l’OM et l’ASSE

‎À seulement 17 ans, Mohamed Coulibaly n’a pas encore découvert les joutes de la Ligue 1 avec l’équipe première d’Auxerre. Pourtant, le jeune défenseur central suscite déjà un intérêt croissant. Solide dans les catégories de jeunes, régulier avec la réserve bourguignonne et aperçu en Coupe Gambardella, il s’impose comme un profil à fort potentiel dans un marché où les talents précoces deviennent des investissements stratégiques.

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‎Du côté de l’OM, la logique est claire. Marseille anticipe déjà une possible reconstruction défensive. Dans un football où tout se prépare six mois à l’avance, les dirigeants olympiens cherchent des profils malléables capables d’intégrer progressivement un effectif ambitieux. Le pari ressemble à ces recrutements silencieux qui, parfois, finissent par devenir des coups de maître.

Le défenseur central 🇫🇷🇲🇱 Mohamed Coulibaly serait pisté par l’Atlético Madrid, l’OM et l’ASSE.



Évoluant avec la réserve d’Auxerre, le jeune de 17 ans est capable de jouer latéral droit et milieu défensif. L’AJA lui a offert un premier contrat pro et attend la réponse du joueur. pic.twitter.com/KTg1cMupah — Génération Mali 🇲🇱 (@generationmali) May 10, 2026

‎L’ASSE joue une carte différente dans ce duel

‎Face à la puissance financière et médiatique marseillaise, Saint-Étienne avance un argument souvent décisif pour un joueur de cet âge : le temps de jeu. À Geoffroy-Guichard, Mohamed Coulibaly pourrait bénéficier d’un environnement moins exposé, mais potentiellement plus favorable à une progression maîtrisée. ‎C’est d’ailleurs là que le dossier devient fascinant.

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Pour un défenseur de 17 ans, signer trop vite dans un géant du football peut parfois ralentir une ascension. L’ASSE pourrait vendre un projet plus humain, plus progressif, presque taillé sur mesure. Une promesse qui compte lorsqu’il s’agit de bâtir une carrière plutôt qu’un simple transfert.

‎L’Atlético Madrid, l’invité surprise qui change tout

‎Comme si la rivalité franco-française ne suffisait pas, un acteur européen est venu bouleverser l’équation selon But : l’Atlético Madrid. L’intérêt du club espagnol confirme une chose essentielle : Mohamed Coulibaly n’est plus un simple espoir local, mais un profil déjà surveillé à l’international.

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Quel club offre aujourd’hui le meilleur tremplin à Mohamed Coulibaly ? Si Marseille attire par son ambition, Saint-Étienne par son projet de développement et Madrid par son prestige, le choix du joueur pourrait surtout dépendre d’une donnée capitale : la perspective réelle de grandir sans brûler les étapes.