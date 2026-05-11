‎Alerte Mercato PSG : Un transfert choc se prépare

Au PSG, un dossier sensible commence déjà à agiter les coulisses à l’approche du mercato estival. Derrière les ambitions européennes du club parisien, une question capitale s’impose : qui gardera réellement les cages la saison prochaine, et à quel prix sportif ?

‎Mercato PSG : Un été sous haute tension au Paris SG

‎Le prochain mercato du PSG ne devrait pas ressembler au précédent. Plus discret ces derniers mois, le club de la capitale pourrait rapidement accélérer sur plusieurs fronts, avec un sujet particulièrement explosif : la hiérarchie des gardiens. ‎Selon les informations du journaliste Laurent Perrin du Parisien, ce dossier promet d’animer l’été parisien.

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« Ce sera sans doute l’un des dossiers de l’été », explique-t-il, pointant une situation devenue délicate autour de Lucas Chevalier. Arrivé avec l’étiquette d’avenir du club et gardien de but numéro un, le portier français voit aujourd’hui son horizon s’assombrir.

‎Safonov prend le pouvoir, Chevalier doute

‎Dans les couloirs du Campus PSG, une tendance semble se dessiner. Sauf catastrophe majeure, Matvey Safonov apparaît désormais comme le favori naturel pour conserver les gants de titulaire. Laurent Perrin tranche d’ailleurs sans détour : « À moins qu’il se troue en finale, Safonov restera le gardien numéro un la saison prochaine ».

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‎L’ascension du portier russe ne relève pas du hasard. Ses performances récentes ont renforcé la confiance du staff, notamment celle de Luis Enrique. Fiable sur sa ligne, calme dans les moments brûlants, il bénéficie aussi d’un système pensé pour masquer certaines limites techniques, notamment dans le jeu au pied.

‎Un prêt plutôt qu’un divorce définitif ?

‎La vraie interrogation concerne désormais Lucas Chevalier. Peut-il accepter une nouvelle saison dans l’ombre ? Rien n’est moins sûr. Recruté pour un montant conséquent, le Français conserve une forte valeur potentielle, mais une saison décevante refroidit les prétendants. ‎Laurent Perrin évoque alors une option plus crédible : « Le mieux serait de le prêter un an ou deux. Mais le marché des gardiens est extrêmement serré. Sa position est très compliquée ».

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Une sortie temporaire permettrait au Paris Saint-Germain d’éviter une moins-value tout en espérant une relance du joueur. ‎Dans le football moderne, les gardiens ne changent presque jamais de club à la légère. À Paris, ce chantier pourrait pourtant devenir l’un des feuilletons les plus scrutés de l’été.