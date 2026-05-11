Mercato OM : Un gros deal est bouclé à Marseille  

L’OM prépare l’opération dégraissage après une saison moins fructueuse. Un gros départ se précise à Marseille.

Mercato OM : Geronimo Rulli poussé vers la sortie

Marseille prépare un gros départ. Face à une saison prochaine sans Ligue des Champions, l’OM doit impérativement réduire son train de vie. Frank McCourt, le propriétaire, exige un assainissement des finances. Dans cette optique, aucun gros salaire n’est à l’abri, et Geronimo Rulli se retrouve en première ligne.

Le gardien argentin touche gros. Avec ses 320 000 euros bruts mensuels (soit 3,8 millions d’euros par an), son coût devient insupportable pour un club privé de l’élite européenne. Ses prestations décevantes en 2026 n’ont fait qu’accélérer la décision de la direction : cet été, une séparation est possible.

À voir

Mercato PSG : Ça s’accélère, un Néerlandais proche de signer

Lire aussi : Mercato OM : Un gros indice tombe pour le futur entraîneur !

Le board marseillais ne fera pas de zèle. Pour faciliter le départ de Rulli, encore lié au club jusqu’en 2027, l’Olympique de Marseille est prêt à brader son prix de vente. L’objectif prioritaire reste le dégraissage de l’effectif. Le remplaçant idéal attend déjà dans le vestiaire. Selon La Provence, Jeffrey de Lange s’impose comme le digne successeur. Son coût est trois fois moindre que celui de son concurrent argentin, avec un salaire d’environ 100 000 euros bruts par mois.

Lire la suite sur l’OM

‎Mercato : L’OM et l’ASSE en guerre pour ce joyau de Ligue 1

Mercato : Coup de tonnerre ! L’OM chasse Aubameyang cet été

À voir

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Akram Bouras ?

Au-delà des chiffres, le Néerlandais convainc sur le terrain. Il a su saisir sa chance lors de ses récentes titularisations. Les dirigeants de l’OM ont déjà entamé des discussions pour prolonger le contrat de De Lange, conscient que sa cote grimpe auprès d’autres formations en quête d’un solide gardien de but. Marseille installera définitivement son gardien néerlandais ou il risque de le perdre et devra repartir de zéro.