Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Akram Bouras ?

La direction du Stade Rennais dégote une pépite en Bulgarie en vue du prochain mercato estival. Akram Bouras est la priorité pour le milieu de terrain.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Akram Bouras

Le Stade Rennais prépare un joli coup pour son milieu de terrain. Le club breton, en quête de renforts techniques, cible désormais Akram Bouras pour animer son entrejeu dès l’été prochain.

À 24 ans, l’Algérien brille sous les couleurs du Levski Sofia. Recruté l’an dernier en provenance du MC Alger pour 350 000 euros, il s’est imposé comme une pièce maîtresse du championnat bulgare grâce à une régularité impressionnante. Son bilan actuel est convaincant : trois buts marqués et quatre passes décisives en 28 apparitions.

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Pourquoi Rennes le veut-il ? Les recruteurs apprécient ses performances sur le terrain. Sa capacité à allier finesse technique et impact défensif correspond aux besoins du SRFC pour les joutes européennes à venir. Bien qu’expérimenté, le milieu possède encore un potentiel de développement considérable.

Le transfert ne sera pas simple. Sous contrat jusqu’en 2028, Akram Bouras est un prodige que le Levski Sofia ne bradera pas. Le club bulgare exigera une indemnité conséquente avant d’entamer la moindre négociation officielle. Outre le prix, il y a la concurrence.

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La menace vient notamment de la France. Le RC Lens et le Toulouse FC surveillent également de très près le natif d’Ain Azel. Rennes doit vite agir. Pour éviter une surenchère, les pensionnaires du Roazhon Park souhaitent boucler le dossier au plus tôt. Akram Bouras pourrait bien poser ses valises en Bretagne lors du mercato estival.