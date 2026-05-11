Mercato : Le Stade Rennais vise un très joli coup à 6M€

Le Stade Rennais ne veut plus perdre de temps en attendant l’ouverture du mercato. Alors que le chantier estival se dessine en coulisses, les dirigeants bretons avancent discrètement leurs pions sur un profil défensif prometteur évalué autour de six millions d’euros.

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Le Stade Rennais sait qu’il ne pourra pas se permettre une nouvelle saison irrégulière. Après plusieurs turbulences sportives, l’idée est claire : bâtir une équipe plus solide, plus athlétique et capable de retrouver rapidement une place dans le haut du classement. Dans cette logique, le nom d’Adem Arous prend de l’épaisseur, selon Foot Mercato.

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Encore peu connu du grand public il y a quelques mois, le défenseur central tunisien de Kasimpasa s’est imposé comme l’une des belles surprises du championnat turc. À seulement 21 ans, le joueur impressionne par son calme, sa puissance dans les duels et sa capacité à lire les situations avant qu’elles ne deviennent dangereuses. Un défenseur moderne, rugueux quand il le faut, mais rarement dépassé.

Adem Arous, un profil qui coche toutes les cases

Pourquoi Rennes s’intéresse-t-il autant au Tunisien ? La réponse est simple : le club cherche un défenseur jeune, déjà compétitif et doté d’une forte marge de progression. Avec son mètre 89, Adem Arous apporte un impact physique que les Rouge et Noir ont parfois cruellement manqué cette saison.

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Mais le dossier est loin d’être gagné. L’AS Monaco surveille également le joueur avec attention, tandis que Villarreal et Galatasaray restent attentifs à son évolution. Une concurrence qui pourrait rapidement faire grimper le prix du transfert.

Une opération à 6M€… mais plus pour longtemps ?

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Estimé entre cinq et six millions d’euros, Adem Arous reste aujourd’hui un investissement encore accessible pour le Stade Rennais. Pourtant, le temps joue contre le club breton. International tunisien depuis peu, le défenseur pourrait voir sa valeur exploser avec une exposition grandissante sur la scène internationale. Dans un marché où les jeunes défenseurs fiables deviennent rares, attendre pourrait coûter beaucoup plus cher demain.