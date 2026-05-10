ASSE : C’est officiel pour Saint-Etienne après Amiens

L’ASSE connaît désormais sa feuille de route après le déplacement à Amiens et le verdict est tombé. Les Verts devront passer par les play-offs pour espérer retrouver la Ligue 1. Entre suspense, pression populaire et calendrier corsé, Saint-Étienne s’avance vers une fin de saison où chaque ballon pèsera lourd comme un lingot.

L’ASSE : les barrages deviennent la seule route vers la Ligue 1

‎Le rideau est tombé sur la saison régulière de Ligue 2 et l’ASSE sait désormais à quoi s’en tenir. Malgré ses ambitions, le club stéphanois n’a pas réussi à décrocher un billet direct pour l’élite. Les Verts terminent troisièmes et devront emprunter le chemin sinueux des barrages.

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‎La situation est désormais officielle : Saint-Étienne est directement qualifié pour le deuxième tour des play-offs. Une petite récompense, certes, mais surtout une lourde responsabilité. Le Chaudron devra rugir une fois encore pour éviter une désillusion de plus.

‎Un duel sous haute tension se prépare

‎Avant de défier les Stéphanois, le Red Star et Rodez devront régler leurs comptes dans un premier affrontement explosif. Le vainqueur gagnera le droit de venir défier une AS Saint-Etienne qui aura eu quelques jours supplémentaires pour préparer sa bataille.

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‎Sur le papier, cet avantage du calendrier peut sembler précieux. Mais dans ce type de rendez-vous, le rythme de compétition joue parfois des tours. Une équipe déjà lancée peut rapidement devenir un cauchemar pour un adversaire sous pression.

‎La montée reste possible, mais le piège est immense

‎L’AS Saint-Etienne a toujours l’occasion de retrouver la Ligue 1. Mais le chemin ressemble à une course d’obstacles. ‎En cas de victoire lors du deuxième play-off, Saint-Étienne devra ensuite défier le 16e de Ligue 1 dans une double confrontation à très haute intensité.

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Un scénario où tout peut basculer en 180 minutes. Dans l’histoire récente du football français, ces barrages ont souvent récompensé les équipes capables de gérer la pression mentale autant que le football.

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‎Le calendrier officiel des play-offs pour l’ASSE

‎Mardi 12 mai (20h30) : Red Star – Rodez (play-off 1)

‎Vendredi 15 mai (20h30) : ASSE – vainqueur de Red Star/Rodez (play-off 2)

‎Jeudi 21 mai (20h45) : Match aller contre le 16e de Ligue 1

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‎Dimanche 24 mai (20h45) : Match retour contre le 16e de Ligue 1