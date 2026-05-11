‎Mercato ASSE : KSV déniche le nouveau Manuel Neuer

En attendant l’ouverture du mercato, l’ASSE n’attend pas de connaître son destin sportif pour préparer demain. Alors que l’avenir de Gautier Larsonneur nourrit des interrogations, les Verts auraient déjà jeté leur dévolu sur un gardien au profil intrigant, discret mais terriblement prometteur, présenté comme le nouveau Manuel Neuer.

‎Mercato ASSE : Le successeur de Larsonneur déniché en Autriche ?

‎À Saint-Étienne, les recruteurs travaillent loin du bruit médiatique. Si le nom de Nikolas Polster ne dit encore presque rien au grand public, il circule déjà avec insistance dans certains bureaux européens. Le portier autrichien de 23 ans, formé et installé au Wolfsberger AC, présente un profil particulièrement recherché : grand rayon d’action, lecture rapide du danger et capacité à jouer haut.

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‎La comparaison avec Manuel Neuer peut sembler vertigineuse, presque excessive. Pourtant, elle n’est pas totalement fantaisiste. Dans le football moderne, les gardiens ne se contentent plus d’arrêter des tirs : ils lancent les offensives, sécurisent les espaces et rassurent une défense parfois fébrile. C’est précisément ce type de profil que l’ASSE semble vouloir intégrer.

‎L’après-Larsonneur déjà dans les têtes

‎A l’approche du mercato estival, Gautier Larsonneur est-il sur le départ ? Pas forcément. Mais à l’échelle d’un club ambitieux, anticiper n’est jamais un luxe. Saint-Étienne sait qu’un effectif compétitif se construit avant les urgences, surtout avec les incertitudes sportives qui entourent encore la saison des Verts.

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‎Le dossier Polster ressemble ainsi davantage à une opération de projection qu’à une réaction précipitée. Avec plusieurs clean sheets cette saison et une progression remarquée en Autriche, le gardien attire naturellement les regards. Son potentiel de valorisation économique constitue également un argument fort dans une époque où chaque euro investi doit compter.

‎Une concurrence déjà féroce pour les Verts

‎Le principal obstacle pourrait toutefois venir de l’étranger. Plusieurs formations européennes suivent également ce dossier avec attention, preuve que Saint-Étienne n’a pas flairé un simple coup de communication mais un véritable talent émergent.

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‎L’enjeu est clair : agir vite ou regarder passer le train. Car si Nikolas Polster venait à intégrer prochainement la sélection autrichienne sous les ordres de Ralf Rangnick, sa cote pourrait brutalement grimper. Et dans le mercato, les bonnes affaires ont souvent une date d’expiration.