ASSE : Zuriko Davitashvili élu meilleur joueur de Ligue 2

Zuriko Davitashvili, buteur de l’ASSE, est le meilleur joueur de la Ligue 2. Il a été élu ce lundi, lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2026.

ASSE : Trophées UNFP, Davitashvili est le meilleur joueur de Ligue 2 !

Décisif ailier de l’ASSE, Zuriko Davitashvili a été désigné meilleur joueur de la Ligue 2, saison 2025-2026, au Palais Brongniart (Paris). Il est récompensé du Trophée de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP).

L’attaquant de l’ASSE était en compétition avec Tawfik Bentayeb de l’ESTAC, Giovani Versini de Pau FC, Martin Adeline et Enzo Bardeli de l’USL Dunkerque. Le numéro 22 de l’équipe stéphanoise figure logiquement dans l’équipe type de la saison de l’UNFP.

Mesdames et messieurs, voici le 11 type de la saison de @Ligue2BKT 🙌



Pas moins de 6 clubs représentés ; la preuve d’un championnat haletant où le talent se cache derrière chaque équipe 👀



Bravo messieurs 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/kGzc39pqYx — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

L’international Géorgien (54 sélections) est le meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne. Il est auteur de 14 buts et 5 passes décisives en 29 matchs disputés en Ligue 2 cette saison.

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« Auteur d’une saison de Ligue 2 BKT réussie, symbolisée par ses 14 réalisations et cinq passes décisives délivrées, Zuriko Davitashvili a marqué le championnat par ses qualités, se faisant notamment un nom redouté par ses adversaires. […]. Bravo Zuka ! », a félicité l’ASSE sur son site internet officiel.

Le druide du Chaudron 🧙‍♂️



Contrôles soyeux, vista, finition clinique

Cette saison, Zuriko Davitashvili avait la formule parfaite pour enflammer Geoffroy-Guichard 🔥⚽



Lauréat du Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue2BKT 🏆



👏 Félicitations Zuriko !#TropheesUNFP pic.twitter.com/mcHll1akQf — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Pour rappel, Gautier Larsonneur (29 ans) était également nommé, dans la catégorie des gardiens de but, mais il n’a pas été élu. C’est plutôt Quentin Braat (28 ans) de Rodez AF qui est le meilleur portier de la Ligue 2.