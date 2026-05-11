Mercato OM : Un plan de De Zerbi contre Marseille s’effondre

Désormais à Tottenham, Roberto De Zerbi ambitionne de jouer un vilain tour à l’OM en attirant Mason Greenwood. Sauf que ces retrouvailles semblent déjà vouées à l’échec.

Mercato OM : De Zerbi freiné pour Mason Greenwood

Mason Greenwood se rapproche de plus en plus d’un départ l’Olympique de Marseille. Cette fin de saison éprouvante, tant sur le plan sportif qu’émotionnel, devrait pousser l’attaquant anglais à aller voir ailleurs. Sachant que la question de sa destination future devient un véritable casse-tête pour ses représentants.

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L’idée d’un transfert à Tottenham a récemment agité la presse locale. Roberto De Zerbi souhaitant l’attirer à Londres. L’entraîneur italien a déjà dirigé le joueur de 24 ans avant de rejoindre le banc des Spurs. Cette bonne relation entre les deux hommes pourrait faciliter les échanges. Ce projet se heurte cependant à une réalité implacable.

Son lourd passé bloque son retour en Premier League

Le média Teamtalk rappelle que le public anglais n’a rien oublié des accusations de violences conjugales qui avaient brisé sa carrière à Manchester United. La simple rumeur d’une venue de Mason Greenwood a déjà provoqué une levée de boucliers en Outre-Manche. Roberto De Zerbi lui-même a subi les foudres des supporters londoniens.

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L’ancien coach de l’OM est accusé de cautionner les dérapages passés du joueur. Face à cette hostilité, un retour de Greenwood en Premier League paraît totalement illusoire. L’ancien Mancunien devrait finalement se diriger vers d’autres destination, telles que l’Espagne, l’Allemange ou encore l’Arabie saoudite.