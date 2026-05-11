Mercato : L’AS Monaco défie le PSG pour une star de Man City

À l’affût pour des coups intéressants sur le marché des transferts, l’AS Monaco serait à la lutte avec le PSG pour une star de Manchester City. L’été s’annonce animé pour les deux clubs français.

Mercato : Le PSG et l’AS Monaco surveillent un crack de Man City

Alors que son contrat expire en juin 2027, les spéculations sur l’avenir de Phil Foden se sont accentuées lors d’une saison 2025-2026 sportivement délicate. Le milieu de terrain créatif n’a été décisif qu’à une seule reprise lors de ses 25 dernières apparitions avec Manchester City, son dernier but remontant à mi-décembre contre Crystal Palace. Ce bilan a suffi à faire naître l’hypothèse d’un départ.

« Si le moindre signe avait indiqué que Phil Foden ne souhaitait pas prolonger son contrat à Manchester City, de nombreux clubs, en Angleterre comme à l’étranger, se seraient immédiatement penchés sur le cas de l’international anglais », commente le site Football Insider. Moins en vue du côté de City, l’international anglais pourrait quitter le Nord de l’Angleterre cet été.

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Et selon les informations de Média Foot, deux clubs de Ligue 1 envisageraient de passer à l’action pour le recruter cet été. En effet, la source francilienne révèle que « le PSG regarde attentivement le dossier Phil Foden. Très apprécié par Luis Campos et Luis Enrique, l’Anglais pourrait être l’invité surprise du mercato estival. »

Le portail sportif ajoute que le Paris Saint-Germain « pourrait tenter un prêt avec une option d’achat pour Phil Foden. » Toujours selon la même source, à l’instar du dossier Ansu Fati, « l’AS Monaco envisage une opération similaire pour Phil Foden. Un prêt avec option d’achat pour relancer le milieu de terrain anglais.

Pour cela, il faudra une compétition européenne au menu de l’exercice 2026-2027. » S’il souhaite s’offrir un nouveau challenge loin de la Premier League, l’ailier de 25 ans pourrait avoir une option en Ligue 1. Mais l’affaire est encore loin d’être dite, puisque les Citizens comptent sur leur numéro 47 pour le futur.

Pep Guardiola maintient sa confiance à Phil Foden

Malgré une légère baisse de ses statistiques, Pep Guardiola et le staff de Manchester City restent pleinement convaincus du potentiel de Phil Foden, considéré comme la pierre angulaire du projet sportif des Citizens. Alors que des cadres comme Bernardo Silva et John Stones pourraient partir cet été, la priorité absolue du club est de conserver Foden afin d’assurer la continuité de l’effectif.

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« Il a peut-être connu un petit passage à vide cette saison, mais City le soutient toujours pleinement et compte sur lui pour son avenir à long terme également. C’est pourquoi le club va lui offrir ce nouveau contrat jusqu’en 2030, avec une option pour une année supplémentaire.

Il a un rôle clé à jouer pour City, et le club ne voulait pas laisser partir l’un de ses propres produits formés au club vers un concurrent, il se félicite donc d’avoir conclu un accord de principe sur ce nouveau contrat », explique Football Insider. À un an de la fin de son bail, Phil Foden est évalué à 80 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco sont donc prévus.