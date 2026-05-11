RC Lens : Surprenante fin pour Adrien Thomasson ?

Adrien Thomasson quittera-t-il le RC Lens cet été ? Le Paris FC, le Stade Rennais et un club suisse sont en lice pour l’engager.

Mercato : L’avenir d’Adrien Thomasson loin de Lens

Après 127 matchs disputés sous le maillot du Racing Club de Lens et 15 buts inscrits, Adrien Thomasson a pris la décision de faire ses valises en fin de saison. Son ambition pour la suite est de rejoindre un club qui lui garantira un plus gros salaire et un rôle à la dimension de son parcours.

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Le Paris FC s’est renseigné et reste accroché au dossier pour tenter un coup, mais le club de la capitale n’est pas seul. Le Stade Rennais apprécie également le joueur et a même déjà lancé les manœuvres pour le recruter dès la fin de la saison. Thomasson sera alors libre de tout contrat, ce qui va compter dans l’offre que prépare le SRFC.

Mais les deux clubs peuvent aussi se faire prendre de vitesse sur ce dossier. Non seulement le RCL n’a pas tiré un trait sur son joueur et fait tout pour le retenir, mais une autre piste, en suisse, pourrait jouer les trouble-fête. Selon nos informations, le joueur de 32 ans qui sera en fin de contrat le mois prochain, a une sérieuse touche avec le FC Saint-Gall, actuel second du championnat qui pourrait jouer la Ligue des champions l’an prochain.

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Dernière tentative du RC Lens

C’est justement cet argument qui va certainement faire la différence même si Lens est aussi qualifié et peut encore dégainer une belle offre pour le retenir. Les Sang et Or connaissent l’importance d’Adrien Thomasson et font le nécessaire pour le retenir.

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Un proche du club a assuré à Foot Sur 7, que les jeux sont loin d’être faits sur ce dossier important au club. Une offre agressive serait en préparation pour empêcher son départ, qui pourrait s’avérer plus coûteux s’il faut recruter un joueur du même calibre.