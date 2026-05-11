PSG : Grosse inquiétude à Arsenal avant la finale de la LDC

À trois semaines de la finale de la Ligue des Champions contre le PSG à Budapest, en Hongrie, Mikel Arteta, le manager d’Arsenal, n’est pas totalement rassuré concernant l’un de ses cadres. Explications.

Arsenal retient son souffle pour Ben White avant la finale contre le PSG

Le 30 mai prochain, le PSG et Arsenal en finale de la Ligue des champions. Hier, lors de sa douloureuse victoire à West Ham, le club anglais a vu Ben White sortir sur blessure. Arsenal surveille la condition physique de son défenseur polyvalent après que la star anglaise n’a pas terminé la rencontre au London Stadium contre les Hammers. Le joueur de 28 ans est sorti sur blessure, alors que Ricardo Calafiori (latéral droit de 23 ans) était au repos à cause d’une douleur. C’est ce qu’a annoncé Mikel Arteta face à la presse.

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« Calafiori était blessé et la blessure au genou de Ben White n’est pas rassurante du tout », a déclaré le technicien espagnol dans des propos relayés par le quotidien Le Parisien. « Nous ne savons pas, mais il n’a vraiment pas l’air bien. Il devra donc passer des examens complémentaires demain », a ajouté l’ancien adjoint de Pep Guardiola.

Bien qu’il ait disputé l’intégralité des 90 minutes, Declan Rice , lui aussi, été aperçu se tenant le bas du dos et soufflant fortement au coup de sifflet final, suscitant des inquiétudes quant à sa disponibilité pour la course au titre. Des sources indiquent que le milieu de terrain de 27 ans gère « un léger inconfort au dos » ainsi que d’autres petits pépins depuis quelques semaines.

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Bien que le problème ne l’ait pas encore écarté des terrains, les Gunners devraient profiter d’une semaine complète de repos pour s’assurer que leur recrue record reste opérationnelle pour les trois derniers matchs décisifs, notamment la finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain le 30 main prochain.