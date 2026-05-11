Ça chauffe à l’OM : Greenwood opposé à la direction ?

L’Olympique de Marseille, en dépit du succès face au Havre, reste plongé dans une atmosphère de crise. Des tensions entre Mason Greenwood et sa direction sont dévoilés.

OM : Mason Greenwood adresse une réponse cinglante à ses détracteurs

Le succès au Havre (0-1) n’a visiblement pas suffi à éteindre l’incendie. L’ambiance à l’Olympique de Marseille demeure tendue. Le groupe est encore marqué par les quatre jours de mise au vert forcée à la Commanderie. L’aveu de Geronimo Rulli le prouve.

C’est dans ce contexte de suspicion que Mason Greenwood a cristallisé les frustrations. Sa réaction en dit long sur cette affaire. L’attaquant anglais, unique buteur face au HAC, a célébré d’un geste controversé : doigt sur la bouche et lèvres cousues. Un message cinglant adressé sans doute à ses détracteurs.

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Mason Greenwood refuse clairement d’être le bouc émissaire de la mauvaise passe de l’OM. Et même s’il reconnait sa baisse de régime, l’ailier de 24 ans s’appuie sur son bilan pour rejeter l’étiquette de « principal problème » à Marseille. RMC Sport ajoute que son geste n’a pas plu à sa direction.

La direction fustige le manque d’exemplarité des cadres

Certains dirigeants fustigent son manque d’implication, reprochant aux cadres qui n’ont pas su montrer l’exemple dans ce sprint final. Habib Beye tente de son côté de maintenir le cap. Il a expliqué que l’entraînement de mercredi avait été abrégé en raison de la fatigue de ses joueurs. Il ne s’agissait en aucun cas de pique de colère ou un quelconque manque de professionnalisme.

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