Mercato Stade Rennais : Franck Haise déniche un crack en Ligue 2  

Le technicien du Stade Rennais, Franck Haise pousse pour l’arrivée d’un international japonais à Rennes lors du prochain mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert de la pépite.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise lorgne Keito Nakamura

Les dirigeants du Stade Rennais ciblent une pépite inattendue. Keito Nakamura, l’ailier international japonais du Stade de Reims, figure désormais en haut de la liste des recruteurs bretons. Après une fin de saison tonitruante, son profil séduit la direction technique.

Lors de l’ultime journée de championnat, le Japonais a terrassé Pau avec un quadruplé. Une telle prouesse en Ligue 2 n’avait pas été vue depuis Jean-Philippe Krasso en 2022. Ce coup d’éclat couronne une saison solide. Bilan : 10 pions et 2 offrandes en 28 matchs. Pour la troisième année consécutive, il termine meilleur buteur de son club. À 25 ans, le Japonais veut changer d’air. Rennes l’observe.

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Évalué à 9 millions d’euros par Transfertmarkt, le joueur reste une cible financièrement très abordable pour les finances rennaises. Son contrat court pourtant jusqu’en 2028. Le Japonais brille sur le terrain. Pour Rennes, Nakamura ne serait pas un titulaire indiscutable. Les projections le placent comme un joueur de rotation idéal.

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Franck Haise aime les profils malléables. Intégrer Nakamura permettrait de densifier l’attaque bretonne avant les prochaines échéances européennes. Le club doit maintenant trancher : faut-il investir sur le Japonais ou chercher une tête d’affiche plus confirmée ? La balle est dans le camp de la direction rennaise.