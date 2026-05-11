ASSE : Montée en L1 ratée, Gazidis se prend un tacle glissé

La haute Direction de l’ASSE est taclée pour avoir manqué son objectif. Patrick Guillou critique sévèrement la gestion sportive du groupe canadien.

L’ASSE rate le coche, play-off et barrages pour monter en L1

Pas de montée directe en Ligue 1 pour l’ASSE, à l’issue de la saison régulière ! C’était pourtant l‘objectif du club stéphanois dès la relégation en Ligue 2 en 2025. Kilmer Sports Ventures avait dégagé les moyens financiers pour atteindre son but, mais à l’arrivée, les Verts se contentent d’une décevante troisième place au classement final.

Ils sont ainsi contraints de disputer un match couperet contre Rodez AF ou le Red Star, en play-off 2. S’ils passent cette étape, ils affronteront le 16e de la Ligue 2, en barrage (aller et retour). Les probables adversaires de l’AS Saint-Etienne sont : l’OGC Nice, l’AJ Auxerre ou Le Havre AC. Cela fera donc trois matchs supplémentaires pour l’équipe de Philippe Montanier, qui était pourtant taillée pour écraser le championnat au coup d’envoi de la saison.

Saint-Etiene trahi par son budget XXL, ses promesses, sa suffisance ou encore son égo ?

À l’arrivée, les Stéphanois ont concédé 10 défaites et 6 matchs nuls. Insuffisant pour prétendre à la montée directe en Ligue 1, alors que KSV a inverti 22 M€ dans le recrutement pendant le mercato d’été et celui d’hiver.

« Le ‘PSG de la Ligue 2’ n’a pas réussi à finir le chantier dans les délais », ironise Patrick Guillou, dans sa chronique pour Le Progrès. « Quelle suffisance quand tu regardes dans les rétroviseurs. ‘On va être champion’, clamé haut et fort en début de saison. Budget XXL, promesses de grandeur, batailles d’égo et storytelling à outrance : le ‘Sainté de la Ligue 2’ a raté sa saison. Dix défaites ! À ce stade, ce n’est plus un accident de parcours, c’est un mode de gouvernance », a chargé l’ancien défenseur de l’ASSE.

Guillou : « Sportivement, les signaux restent inquiétants »

Patrick Guillou pointe également la politique du président Ivan Gazidis et du groupe canadien. « En parallèle, les repreneurs nous expliquent le football depuis des mois. Propre, bien ficelé et avec éloquence. Sans émotion, ils affichent souvent un talent rare pour compliquer ce qui aurait pu rester simple. Avec un brin d’ironie, on pourrait presque penser que ce sont des juristes aux manettes du club. Ce dernier fonctionne parfaitement sur le papier. Sportivement, les signaux restent inquiétants », a-t-il critiqué.

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Pour rappel, l’AS Saint-Etienne avait retrouvé l’élite en 2024, en passant par les barrages. Elle avait éliminé Rodez AF d’abord au play-off (2-0), puis le FC Metz à l’issue de la double confrontation.