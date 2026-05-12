OL :Bilan du 1er semestre, EFG découvre un gouffre de Textor

Les comptes de l’OL sont encore dans le rouge, comme le confirme le bilan du premier semestre de l’exercice 2025-2026. Ce bilan est marqué par la découverte d’un gouffre financier de John Textor.

L’OL perd plus de 185 M€ au 1er semestre 2025-2026

Selon le bilan financier publié par l’Eagle Football Group (EFG), ce mardi 12 mai 2026, l’OL enregistre une énorme perte de 186,5 M€, sur les six premiers mois de la saison 2025-2026. Il est évidemment en hausse, relativement au bilan de la saison dernière sur la même période, qui était de -116,9 M€.

Mais ce déficit est dû à la gestion chaotique de John Textor, dont des traces viennent d’être découvertes, selon les explications d’EFG. « Le Groupe a découvert récemment que des tiers se prévalaient de garanties consenties, entre août 2023 et avril 2025, par la Société ou sa filiale OL SASU pour couvrir des obligations prises par Botafogo et Molenbeek », a appris le Groupe.

Des opérations dissimulées par John Textor !

En effet, l’homme d’affaires américain a pris l’Olympique Lyonnais comme garantie, pour les autres clubs satellites, tels que Botafogo (Brésil) et le RWD Molenbeek (Belgique) devenu le RWDM Brussels.

« Ces garanties n’étaient pas connues et n’avaient pas été reportées dans les comptes publiés les dernières années par la Société », indique l’entreprise désormais contrôlée par Michele Kang, avec le soutien du fonds d’investissements Ares Capital.

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Sans les opérations ‘’souterraines’’ de John Textor, équivalentes aux deux tiers des pertes, le bilan de l’Olympique Lyonnais est relativement positif. Il est de seulement -37,5 M€ de perte, selon le résultat opérationnel de juillet à décembre 2025.

Soit une amélioration de 52,9 M€ par rapport au bilan arrêté le 31 décembre 2024. Le groupe se félicite d’ailleurs de ces résultats, « dans un contexte complexe pour l’ensemble des entités de la galaxie Eagle Football ».

Une plainte contre l’Américain pour « abus de biens sociaux »

La nouvelle Direction d’EFG est contrainte de remettre de l’ordre dans tous ses comptes. Premièrement, « le Groupe conteste la validité de ces engagements et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts ».

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Concrètement, une plainte sera certainement déposée contre John Textor pour « abus de biens sociaux », pour avoir pris l’OL comme garant dans ses manœuvres de gestion, sans le mentionner dans les comptes.