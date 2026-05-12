Mercato OM : Tottenham snobé, Greenwood répond aux rumeurs

En froid avec la direction de l’OM et courtisé par Tottenham, Mason Greenwood est encore loin de quitter le navire marseillais. L’attaquant anglais a lui-même fait une grande annonce sur son futur proche.

Mercato : Mason Greenwood est prêt à rester à l’OM

En marge de la cérémonie des Trophées UNFP, Mason Greenwood a fait passer un message clair sur son avenir. L’attaquant anglais continue de porter l’équipe phocéenne à bout de bras. Ses statistiques le prouvent : 26 réalisations toutes compétitions confondues, dont 16 buts inscrits en Ligue 1. L’ailier de 24 ans demeure le principal atout offensif de l’OM en dépit de ses baisses de régime observées ces dernières semaines.

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Cette réussite a naturellement nourri diverses spéculations, notamment un intérêt persistant de son ancien mentor Roberto De Zerbi. Celui-ci tenterait de l’attirer à Tottenham. Mason Greenwood a cependant tenu à mettre les points sur les i. L’ancien Mancunien a réitéré son engagement ferme envers l’OM, en affichant son souhait de rester à Marseille l’an prochain. « La Ligue 1 est un championnat merveilleux (…) J’espère pouvoir rester », a-t-il indiqué.

Aucune tension avec Habib Beye

Mason Greenwood a par ailleurs tenu à éteindre définitivement les rumeurs de tensions à l’Olympique de Marseille. Après la victoire face au Havre (0-1)e, il a clarifié sa situation vis-à-vis d’Habib Beye. L’ancien Mancunien assure qu’aucun conflit n’existe entre eux.

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Même s’il reste l’un des joueurs les plus convoités de France, Mason Greenwood est visiblement déterminé à s’inscrire dans la durée à Marseille. Il est prêt à devenir le leader de la reconstruction attendue par les supporters pour la saison à venir.