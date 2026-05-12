Mercato Stade Rennais :  17 buts et 6 passes, un goleador slovaque arrive

Les recruteurs du Stade Rennais ont trouvé un prolifique attaquant en Belgique. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato : le Stade Rennais fonce sur le serial buteur Tomas Bobcek

Le Stade Rennais pose ses pions pour la saison prochaine. Le club breton a besoin de renforts pour montrer un visage convaincant en championnat comme en Coupe d’Europe. Pour le prochain mercato d’été, les dirigeants bretons cherchent une nouvelle gâchette offensive et ciblent une pépite slovaque. Il s’agit de Tomas Bobcek.

Le jeune crack affole les compteurs de but en Pologne. À 24 ans, l’attaquant slovaque brille sous les couleurs du Lechia Gdansk. Il s’impose comme la révélation du championnat polonais. Ses statistiques impressionnent les recruteurs européens. Bilan : 17 buts et 6 passes décisives en 28 rencontres.

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Cette régularité séduit Rennes, qui veut un joueur immédiatement opérationnel devant le but. Le club breton devra se montrer convaincant. International slovaque, Bobcek possède déjà deux sélections et un but avec son pays. Son contrat actuel court jusqu’en juin 2030, ce qui fait que le Lechia Gdansk ne tremble pas face aux sollicitations.

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Pour arracher la signature du buteur, les dirigeants du Stade Rennais devront formuler une offre financière importante. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande de l’international slovaque est estimée à 7 millions d’euros. La concurrence s’annonce d’ailleurs rude, puisque l’AS Monaco surveille aussi de très près la situation du joueur selon Transfery.