Mercato : L’OM va annoncer une recrue cette semaine ?

La direction de l’OM accélère pour faire venir le successeur de Medhi Benatia. Cette semaine sera décisive pour sa nomination. Grégory Lorenzi s’est entendu avec les dirigeants phocéens.

Mercato : Grégory Lorenzi d’accord pour rejoindre l’OM

Medhi Benatia s’apprête à quitter ses fonctions de directeur de football de l’Olympique de Marseille. Sa décision est irrévocable. Le dirigeant marocain s’en ira au terme de la saison en cours, marquant la fin d’un cycle particulièrement mouvementé à l’OM. Pour le remplacer, plusieurs pistes sont explorées en internes.

Le nom de Frederic Massara semblait en pole position pour occuper ce poste. Mais la direction de l’OM a finalement décidé de miser sur l’architecte du miracle brestois. Grégory Lorenzi est libre de tout contrat suite à l’officialisation de son départ du Stade Brest. Cette annonce a rapidement ravivé l’intérêt des Phocéens à son égard.

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Les échanges entre les deux parties ont été fructueux. Grégory Lorenzi, annoncé un temps du côté de l’OGC Nice, a finalement donné son feu vert à l’OM pour devenir son nouveau directeur sportif, indique L’Equipe. L’offensive des Olympiens a visiblement porté ses fruits.

Une officialisation programmée dans les prochains jours

Le quotidien sportif ajoute que Grégory Lorenzi est attendu dans la cité phocéenne d’ici la fin de la semaine pour parapher son contrat et prendre officiellement les rênes du projet olympien. Sa nomination imminente marque un tournant structurel pour le club de Frank McCourt.

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🔹Grégory Lorenzi est attendu dans les prochains jours à Marseille pour signer son contrat et devenir le nouveau directeur sportif de l’OM.

Il aura l'entière responsabilité du secteur sportif, et pourra également placer le l’entraîneur de son choix à la tête de l'équipe,… pic.twitter.com/wa22av4vsx — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 11, 2026

Contrairement à certains de ses prédécesseurs, Grégory Lorenzi bénéficiera de l’entière responsabilité du domaine sportif. Cette autonomie totale lui permettra non seulement de modeler l’effectif à sa guise, mais aussi de désigner le futur entraîneur. L’ancien défenseur ne débarquera pas seul. Il sera épaulé par son propre frère dans cette mission titanesque.