Mercato AS Monaco : Le Rocher prépare un gros coup à 7 M€ !

En quête de renfort offensif pour le prochain mercato estival, l’AS Monaco explore plusieurs pistes. Le club princier aurait notamment coché le nom Tomas Bobcek, buteur serial évoluant en Pologne.

Mercato AS Monaco : Tomas Bobcek, la piste offensive étudiée

À seulement 24 ans, l’attaquant slovaque réalise une saison qui ne passe pas inaperçue sous les couleurs du Lechia Gdańsk, pensionnaire de l’élite polonaise. Il s’est affirmé comme l’un des éléments clés du secteur offensif du club, grâce à son sens du but et sa constance.

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Les statistiques illustrent parfaitement sa saison avec 17 buts et 6 passes décisives en 28 matchs. Une efficacité remarquable qui n’a évidemment pas échappé aux recruteurs de l’AS Monaco, en quête d’un profil capable d’apporter un impact immédiat dans les derniers mètres.

Une piste très convoitée

International slovaque, Tomas Bobcek compte déjà deux sélections avec une réalisation sous le maillot national. Le joueur a récemment prolongé son engagement avec Lechia Gdansk, un contrat courant désormais jusqu’en juin 2030, après une signature intervenue le 23 février 2026. Une situation contractuelle qui place le club polonais en position de force dans ce dossier.

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Estimé à environ 7 millions d’euros selon Transfermarkt, l’attaquant attire également d’autres convoitises sur le marché européen. Le Stade Rennais suit aussi son évolution avec attention, ce qui pourrait compliquer la tâche de l’AS Monaco.

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Dans ce contexte, le club de la Principauté devra se montrer convaincant et réactif s’il souhaite avancer concrètement sur ce dossier offensif en vue du prochain mercato estival.