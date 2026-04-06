OL : 125 M€, Textor accentue la crise des résultats à Lyon

L’OL est en train de passer à côté de tous ses objectifs de la saison. Malgré cela, John Textor, l’ancien président, est prêt à l’enfoncer davantage. Il réclame 125 M€ de la part de Botafogo, au club rhodanien, dont il a été écarté par le fonds Ares.

L’OL nage en pleine crise de résultats

L’OL est en grande difficulté en Ligue 1 où il n’a pas gagné de match lors des 6 dernières journées consécutives. Il a chuté de la 4e à la 6e place au classement, à l’issue de la 28e journée. Lors de cette journée, l’équipe de Paulo Fonseca n’a pas réussi à se défaire d’Angers SCO. Il s’est contenté du point du nul (0-0).

Elle est sur un bilan décevant de 3 défaites et 3 nuls, soit seulement 3 points pris sur 18 points possibles. Mathématiquement, tout n’est pas encore perdu pour Lyon, mais il n’a plus son destin entre les mains pour aller décrocher une place qualificative en Ligue des champions.

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Le RC Lens, le LOSC, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco sont désormais devant les Lyonnais. Ils doivent donc composer avec de potentiels faux pas de ces concurrents pour espérer finir sur le podium du championnat.

Une probabilité assez faible pour le club rhodanien, pourtant déjà éliminé de la coupe de France et de la Ligue Europa. Par ailleurs, Lyon est dans une spirale négative de 5 défaites et 4 matchs nuls, toutes compétitions confondues.

Botafogo de Textor réclame 125 M€ à Lyon de Kang !

Alors que l’équipe Lyonnaise a besoin de sérénité pour renouer avec la victoire et se relancer dans la course pour une place en coupe d’Europe, John Textor relance le litige qui l’oppose à la Direction actuelle du club d’une part et au groupe Eagle Football d’autres parts. Dans un communiqué officiel, il réclame 125 M€ à Michele Kang.

Une somme sortie des caisses de Botafogo et injecte dans les finances de l’OL, sous la forme d’un prêt, pour renflouer ses finances, selon le dirigeant du club brésilien. L’homme d’affaires estime que la nouvelle patronne des Gones n’a pas respecté les engagements de Lyon vis-à-vis de Botafogo, l’autre club du groupe Eagle Football.

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La semaine dernière, c’est plutôt le club rhodanien qui avait saisi la FIFA, selon RMC, pour réclamer le montant du transfert de Jeffinho de l’Olympique Lyonnais à Botafogo. Un transfert estimé à 3,5 d’après Transfermarkt. En tout cas, cette affaire de 125 M€ exigés par John Textor, n’est pas de nature à apaiser les esprits à Lyon, à 6 journées de la fin de la saison.