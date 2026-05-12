ASSE : Concentration maximale des Verts sur le play-off 2

L’ASSE est focalisée sur le match de play-off de vendredi. Entraînements à huis clos et absence de Zuriko Davitashvili à Paris aux Trophées UNFP. Des signaux forts !

ASSE : Malgré son trophée, Davitashvili reste focus sur l’objectif

L’ASSE a démarré la préparation du match de play-off 2, ce mardi. Philipe Montanier et son équipe auront seulement trois séances d’entraînement cette semaine, car ils affronteront Rodez AF ou le Red Star, le vendredi 15 mai. De plus, ces séances sont à huis clos pour éviter tout élément perturbateur extérieur. L’entraînement des Verts et ses joueurs restent ainsi concentrés sur la préparation de ce match décisif, loin de la pression de leurs supporters.

L’AS Saint-Etienne a également envoyé un signal fort en décidant que Zuriko Davitashvili ne se déplace pas à Paris, pour la cérémonie de remise des Trophées UNFP de la saison 2025-2026. Élu meilleur joueur de Ligue 2, il était absent au Palais Brongniart.

Davitashvili : « La saison n’est pas terminée, il reste encore des échéances »

Dans sa réaction, l’attaquant de l’équipe stéphanoise n’a pas manqué de souligner que la saison se poursuit pour les Verts, qui restent focus sur le play-off 2 et probablement les barrages. « Je suis désolé de ne pas être là ce soir (lundi), mais la saison n’est pas terminée. Il reste encore des échéances », a-t-il rappelé.

Zuriko Davitashvili a ensuite remercié les votants et ses coéquipiers, grâce à qui il a pu réaliser ses performances : « Je voulais remercier tous les joueurs qui ont voté pour moi. C’est un honneur de recevoir ce trophée. C’est une récompense individuelle, mais il est beaucoup plus important de souligner notre belle saison ».

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Le numéro 22 de l’ASSE a marqué 14 buts et délivré 5 passes décisives en 29 matchs disputés en Ligue 2 cette saison. Il sera certainement précieux pour son équipe, lors des barrages pour la montée des Verts en Ligue 1.