Mercato : C’est fait, le PSG dégaine une offre XXL pour un roc

La direction du PSG négocie un gros transfert en Belgique en vue du prochain mercato estival. Une première offre est sur la table des dirigeants belges.

Mercato : le PSG passe à l’offensive pour Joël Ordoñez

Le PSG a identifié sa priorité pour ce mercato estival. Le directeur sportif, Luis Campos veut s’offrir Joël Ordoñez, le défenseur central du Club Bruges, pour la somme de 42 millions d’euros. Ce profil rappelle immédiatement Willian Pacho, l’actuel patron de la défense parisienne.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait tenté de recruter le jeune Équatorien. À la surprise générale, le joueur était resté en Belgique. Après un temps d’adaptation nécessaire pour digérer ce transfert avorté, Ordoñez a brillé. Ses performances ont porté le Club Bruges, notamment lors de leur parcours européen où ils ont éliminé l’OM. Le joueur a mûri. Il est prêt pour le plus haut niveau.

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Joël Ordoñez attire les regards. Chelsea suit le dossier de près selon le journaliste Graeme Bailey. Mais le Paris Saint-Germain a décidé d’accélérer. PSGInside-Actus rapporte qu’une offre concrète a été transmise en fin de semaine dernière. Luis Campos souhaite boucler ce recrutement rapidement. Le secteur défensif nécessite du sang neuf. Marquinhos semble moins souverain, tandis qu’Illya Zabarnyi n’a pas apporté les garanties espérées.

Le club de la capitale propose un montant difficile à refuser pour Bruges. En cas d’accord, un contrat de cinq ans attend déjà l’Équatorien à Paris. Son salaire s’élèverait à 250 000 euros brut par mois. Le club belge pourrait toutefois temporiser. Le marché n’est pas encore ouvert et le prix pourrait grimper.

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Paris veut conclure l’affaire avant la Coupe du monde. Luis Campos craint que la valeur du joueur n’explose durant la compétition. L’idée d’associer Ordoñez à son compatriote Willian Pacho promet une défense physique et impériale. Si la nouvelle recrue se montre aussi solide que son partenaire de sélection, le PSG aura réussi son pari.