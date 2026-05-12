Mercato AS Monaco : Un coup de tonnerre se prépare au Rocher !

L’AS Monaco joue gros lors de la dernière journée de Ligue 1. En difficulté dans la course à l’Europe, le club princier pourrait aussi prendre une décision forte concernant l’avenir de son entraîneur Sébastien Pocognoli.

Mercato AS Monaco : Sébastien Pocognoli sous la pression

Depuis son arrivée en octobre pour prendre la succession d’Adi Hütter, Sébastien Pocognoli peine à remettre durablement l’AS Monaco sur la bonne voie. Le technicien belge a dû composer avec un effectif souvent diminué et des performances trop irrégulières pour permettre au club princier de retrouver une vraie continuité dans ses résultats.

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Le printemps avait pourtant redonné de l’espoir aux supporters monégasques grâce à une série de sept succès de rang face au PSG, Lens, Lyon ou Marseille. Monaco semblait alors relancé dans la course à l’Europe avant de retomber brutalement dans ses travers. Désormais septième de Ligue 1, l’ASM avance plus que jamais dans le flou à l’approche de la dernière journée du championnat.

Une réflexion lancée en interne

Selon les informations de L’Équipe, l’avenir de Sébastien Pocognoli fait actuellement l’objet de discussions en interne. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le technicien belge ne serait pas certain de poursuivre l’aventure sur le Rocher la saison prochaine. Aucune prolongation ne serait d’ailleurs envisagée à ce stade.

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Le dernier rendez-vous contre Strasbourg pourrait ainsi peser lourd dans la balance. Une qualification européenne permettrait probablement d’atténuer les tensions autour du coach belge. En revanche, une absence totale de Coupe d’Europe pourrait pousser Dmitri Rybolovlev à lancer un nouveau cycle dès cet été.