OL : Mondial, gros appel du pied du clan Tolisso à Deschamps

A quelques semaines de la Coupe du monde 2026, le père de Corentin Tolissso envoie un message urgent à Didier Deschamps pour son fils, performant avec l’OL cette saison.

Equipe de France : Corentin Tolisso oublié par Deschamps

Performant avec l’OL depuis la saison dernière, Corentin Tolisso tape à la porte de l’Équipe de France (EdF), en vue de la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026. Mais il n’est plus dans les plans de Didier Deschamps, qui estime qu’il a mieux que le capitaine des Gones, dans l’enjeu des Bleus.

Le milieu de terrain de 31 ans n’était donc pas retenu pour les deux derniers matchs amicaux, disputés et remportés contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1), la semaine dernière. Pourtant, le père de Corentin Tolissso estime qu’il a sa place chez les Tricolores, au regard de ses performances avec l’Olympique Lyonnais cette saison.

Valentin Tolisso : « Vu la saison que Corentin fait, il mérite d’aller en EdF »

Avant la liste définitive du sélectionneur des Bleus, le père de l’ancien joueur du Bayern Munich lance un ultime appel à Didier Deschamps. « Vu la saison qu’il fait, il méritait d’aller en équipe de France », a-t-il balancé sur RMC.

« Quand il est revenu (à l’OL en juillet 2022), Corentin a eu du mal à retrouver son niveau. Mais depuis deux ans, il est très bon. Il mérite l’équipe de France. Être en équipe de France, c’est un rêve. Il l’a réalisé en étant champion du monde en 2018. Il aimerait bien y retourner », a déclaré Vincent Tolisso, avant de relativiser : « S’il n’a pas été pris, c’est que le sélectionneur a ses raisons ».

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Pour rappel, Corentin Tolisso avait été sélectionné pour la première fois en Équipe de France, le 28 mars 2017. Il avait alors 22 ans, 7 mois et 25 jours. Il compte à ce jours 28 sélections, pour 2 buts marqués. Cependant, sa dernière sélection remonte à fin juin 2021, soit bientôt 5 ans d’absence.

Outre la Coupe du monde 2018 remportée en Russie, le joueur formé à Lyon avait disputé l’Euro 2020. Les Bleus avaient été éliminés en huitième de finale par la Suisse aux tirs au but. Tolisso jouera-t-il sa deuxieme Coupe du monde ? Rendez-vous en mai pour la liste définitive du sélectionnneur.

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