Mercato FC Nantes : Négociations en cours, un crack proche de signer  

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita traque un nouveau gardien de but pour la prochaine saison. Les discussions sont en bonne voie.

Mercato FC Nantes : Kita a trouvé le successeur d’Anthony Lopes

Anthony Lopes s’en va, un enfant du club revient. Le FC Nantes active ses réseaux pour trouver son nouveau gardien de but. Pour succéder au portier portugais, la direction nantaise mise sur Maxime Dupé.

L’information, révélée par Télénantes, circule déjà à la Jonelière. Le club étudie le profil du gardien formé localement. Le contexte impose ce mouvement. Anthony Lopes ne suivra pas le FC Nantes en Ligue 2. Son contrat ne sera pas reconduit. Le divorce est consommé. Selon les derniers bruits de couloir, le gardien devrait rebondir à l’ESTAC Troyes.

À voir

Mercato : Le PSG envoie son offre à Bruges pour Joel Ordonez

Lire aussi : FC Nantes : Ça chauffe, Kita a pris une grande décision après la relégation

À 33 ans, Maxime Dupé connaît chaque recoin de Nantes. Il y a signé son premier contrat pro. Il a défendu les couleurs jaune et vert durant 64 rencontres. Actuellement sous contrat avec l’OGC Nice, l’expérimenté portier arrive au bout de son engagement, ce qui attire plusieurs écuries de l’élite.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Dégraissage lancé, Kita met une pépite sur le marché

Mercato FC Nantes : le prochain club de Matthis Abline connu ?

À voir

Mercato RC Lens : Urgent ! Florian Thauvin lâche sa décision

Le mouvement ne s’arrête pas là. Patrik Carlgren, l’actuelle doublure suédoise, s’apprête à prolonger son bail. L’aventure continue pour lui chez les Canaris. Maxime Dupé pourrait devenir le gardien de but titulaire dès son arrivée. Avec plus de 100 matchs de Ligue 2 au compteur, il possède le CV idéal pour le rôle de numéro un. C’est un retour au bercail.