ASSE : L’heure est grave ! Gazidis sort un communiqué

Dans un message officiel, le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, sonne la mobilisation de tous les supporters du club stéphanois, à trois jours du décisif match de play-off 2.

ASSE : Ivan Gazidis sonne la mobilisation avant les play-off et barrages

Ivan Gazidis est sorti du silence, ce mardi, trois après la fin de la saison régulière et la 3e place de Ligue 2 pour l’ASSE. Une date symbolique, marquant le cinquantième anniversaire de la finale de la Coupe d’Europe des Clubs Champions perdue par l’ASSE à Hampden Park face au Bayern Munich (1-0).

Dans un message écrit, le président du club ligérien a lancé un appel à la mobilisation, pour le play-off 2, le vendredi 15 mai, mais aussi pour les deux probables matchs de barrages.

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« Chères abonnées, chers abonnés, le 12 mai 1976 restera pour toujours une date à part dans l’histoire de l’AS Saint-Étienne. Elle appartient à celles et ceux qui l’ont écrite ou vécue, et à toutes les générations de supporters qui l’ont transmise.

Cette histoire n’est pas faite pour nous enfermer dans le passé ou la nostalgie. Elle est là pour nous rappeler ce que représente ce club, l’exigence qui accompagne ce maillot, et le devoir que nous avons de nous montrer à sa hauteur.

Notre regard et toute notre énergie sont tournés vers la fin de cette saison. Dès vendredi, Geoffroy-Guichard accueillera un rendez-vous important. Chacun, au sein du club, mesure l’importance de ce moment et la responsabilité qui est la nôtre.

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Dans ces moments-là, l’ASSE a besoin de ce qui a toujours fait sa force : un stade uni, fier, exigeant, et entièrement derrière les Verts.

À vous qui serez très certainement au stade, nous voulons dire une chose simple : vendredi, à nouveau et plus que jamais, les Verts auront besoin de sentir Geoffroy-Guichard derrière eux. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Allez les Verts », a-t-il écrit.

Le stade Geoffroy-Guichard comme atout

En effet, l’ASSE affrontera le vainqueur du match opposant Rodez AF au Red Star, ce mardi soir au stade Bauer à Saint-Ouen. La rencontre de play-off 2 est un match à élimination direct. Le vaincu sera éliminé, tandis que le vainqueur ira directement en barrage.

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Il affrontera le 16e de Ligue 1, le jeudi 21 mai (aller) et dimanche 24 mai (retour). L’équipe de Philippe Montanier aura donc besoin du soutien du peule vert pour la pousser à la victoire, lors des deux matchs prévus dans Le Chaudron.