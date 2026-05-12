Mercato RC Lens : Urgent ! Florian Thauvin lâche sa décision

Florian Thauvin a profité de sa présence en conférence de presse ce mardi après-midi pour faire une importante précision sur son avenir au RC Lens.

Mercato RC Lens : Florian Thauvin continue l’aventure

S’il avait laissé planer le doute il y a quelques semaines, Florian Thauvin est désormais convaincu de son choix pour la saison prochaine. De passage en conférence de presse cet après-midi, l’attaquant de 33 ans a mis fin à toutes les interprétations concernant son avenir.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Champion du Monde 2018 a clairement assuré qu’il va poursuivre l’aventure avec le club Artois. Pour lui, cette décision n’est pas une surprise, mais la suite logique d’un retour au premier plan après une saison XXL sous les couleurs lensoises.

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« C’est acté ? Oui, oui, ça s’est acté. Avant de signer au club, on avait un projet à moyen terme. L’objectif était de se qualifier cette année pour une Coupe d’Europe, franchir un cap pour la saison d’après », a déclaré Florian Thauvin, qui v donc disputer la prochaine Ligue des Champions avec le RC Lens.

« Quoi de plus beau que de jouer la Champions League dans un stade comme le nôtre. Je suis très, très heureux », a-t-il ajouté. En attendant, l’ancien ailier de l’Olympique de Marseille espère avoir la chance de disputer la Coupe du Monde de cet été avec l’équipe de France.

Thauvin : « Je fais partie de la pré-convocation »

Alors que le RC Lens terminera à la deuxième place du classement de Ligue 1 derrière le Paris SG, Florian Thauvin pourrait bien étoffer son palmarès avec la finale de la Coupe de France face à l’OGC Nice. Mais avant cela, le protégé de Pierre Sage pourrait aussi recevoir une autre nouvelle incroyable, une convocation avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2026 alors que Didier Deschamps dévoile sa liste pour le tournoi ce jeudi. En attendant le verdict final, le leader technique des Sang et Or a annoncé qu’il était bien présent dans la pré-liste.

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« Oui, j’ai croisé le coach hier, comme de nombreuses personnes du foot. C’était malheureusement très court puisque nous nous sommes juste croisés, je suis arrivé juste à la cérémonie donc on a simplement pu se dire bonjour. Mais voilà, je pense que le coach, comme il l’a dit très justement hier au micro, tout est déjà clair dans sa tête. Il faudra faire les choses correctement jusqu’au bout, comme on l’a fait depuis le début de saison.

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Et puis voilà, on verra ce qu’il se passera d’ici la liste. Je fais partie de la pré-convocation, oui. Après je n’ai pas plus d’informations que ça sur une liste élargie ou non. C’est clair que c’est déjà bien de faire partie de la pré-liste. Après, ce n’est pas nouveau, ça fait déjà presque deux ans maintenant, donc voilà », a expliqué Florian Thauvin.