Mercato : Le PSG envoie son offre à Bruges pour Joel Ordonez

Alors que Marquinhos pourrait faire ses valises cet été, le PSG a jeté son dévolu sur Joel Ordonez pour renforcer son arrière garde. À quelques semaines de l’ouverture du mercato, le club de la capitale a envoyé une offre à Bruges pour le joueur de 22 ans.

Mercato : Le PSG accélère pour Joel Ordonez

Deux ans après l’arrivée de Willian Pacho pour 40 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, le Paris Saint-Germain pourrait accueillir un second international équatorien dans ses rangs lors du prochain mercato estival. Annoncé sur les traces de Joel Ordonez depuis plusieurs mois, le PSG est finalement passé à l’action pour recruter le défenseur central du Club Bruges.

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Ces dernières heures, PSG Inside Actus rapporte que « selon plusieurs indiscrétions venues de l’entourage du dossier, le club parisien aurait formulé sa première offre concrète à Joel Ordonez en fin de semaine dernière. Une offensive importante qui démontre la volonté du PSG de boucler rapidement ce dossier prioritaire du mercato estival.

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À 22 ans, le défenseur équatorien impressionne par sa maturité, sa puissance physique et sa qualité de relance. Des prestations qui n’ont pas échappé à la direction sportive parisienne, bien décidée à préparer l’avenir avec des profils jeunes, modernes et à fort potentiel. »

🔴🔵 𝐋𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐞́𝐥𝐞̀𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐉𝐨𝐞̈𝐥 𝐎𝐫𝐝𝐨́𝐧̃𝐞𝐳 🇪🇨 🔵🔴



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Après treize années de bons et loyaux services, Marquinhos pourrait rejoindre un nouveau projet en Arabie Saoudite ou au Qatar dès cet été. Luis Campos et Luis Enrique souhaitent donc l’arrivée d’un nouveau défenseur central pour assurer la succession de l’international brésilien de 31 ans. Le profil de Joel Ordonez plaît énormément à l’entraîneur parisien qui a déjà donné son aval pour son recrutement. Une offre importante serait même déjà entre les mains du club belge pour le roc équatorien.

Paris offre 42M€ pour Joel Ordonez

Le compte dédié au PSG explique que Luis Campos aurait proposé à Joel Ordonez un contrat de 5 saisons, soit jusqu’en juin 2031, accompagné d’un salaire estimé à environ 250.000€ brut par mois avec les différentes primes prévues. Le montant du transfert pourrait avoisiner les 42 millions d’euros.

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Une proposition sérieuse qui témoigne de la confiance accordée au défenseur du Club Brugge KV. Face à la concurrence d’autres grands clubs européens comme Chelsea et la Juventus Turin, ce qui pourrait faire grimper les enchères dans les prochains jours, le Paris Saint-Germain veut finaliser l’opération afin de pouvoir avancer sereinement sur d’autres dossiers du mercato.

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Et le nom de Joel Ordonez figure désormais parmi les priorités défensives du club de la capitale. Reste désormais à savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à convaincre définitivement Bruges avant que d’autres géants européens ne viennent bouleverser les plans parisiens. Affaire à suivre…