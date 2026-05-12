ASSE : Play-off 2, l’AS Saint-Etienne affrontera Rodez AF

L’ASSE sera opposée à Rodez AF, lors du play-off 2, vendredi. Le club ruthénois a éliminé le Red Star, ce mardi, lors du match de play-off 1.

Rodez sort le Red Star et retrouve l’ASSE pour une place en barrage

C’est bien Rodez AF que l’ASSE va affronter, le vendredi 15 mai (20h30), dans le cadre du match 2 des play-offs. Comme en mai 2024, les deux clubs se retrouvent pour une confrontation à élimination directe et qualificative pour les barrages en vue de la montée en Ligue 1.

RAF a sorti le Red Star grâce à sa victoire renversante (2-3) sur le terrain des Audoniens, au stade Bauer. Menée (1-0), dès la 14e minute, l’équipe de Didier Santini a réussi l’égalisation (1-1, 29e). Elle a ensuite été menée à nouveau en deuxième période (2-1, 61e), avant de se révolter.

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Les Ruthénois ont marqué 2 buts en l’espace de 2 minutes (67e et 69e), renversant ainsi leurs adversaires à Saint-Ouen, dans un stade hostile.

Rodez AF, 21 matchs de suite sans défaite en championnat

Vendredi, l’AS Saint-Etienne comptera évidemment sur le soutien de ses supporters à Geoffroy-Guichard, mais cela pourrait ne pas suffire. Les Stéphanois auront besoin d’éfficacité maximale pour s’imposer contre Rodez, qui a validé un 21e match consécutif sans défaite en championnat, en éliminant le Red Star.

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Pour rappel, l’ASSE a étrillé l’équipe de RAF (4-0), lors de la 2e journée de Ligue 2 à Geoffroy-Guichard, le 16 août 2025. Lors du match retour à Paul-Lignon, Rodez Aveyron Football s’est imposé (2-1), le 2 mai dernier, reléguant les Stéphanois à la 3e place au classement, au profit du Mans FC. Qui remporte la belle ?

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Calendrier du play-off 2 et des barrages :

Vendredi 15 mai : ASSE – Rodez AF

Barrage aller : Jeudi 21 mai

Barrage retour : Dimanche 24 mai