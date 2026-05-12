PSG : Gros coup dur confirmé à Arsenal avant la finale de C1

La mauvaise nouvelle vient de tomber pour Arsenal. Le club londonien sera privé d’un cadre en défense centrale pour le restant de la saison, notamment contre le PSG lors de la finale de Ligue des Champions, le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie.

PSG : C’est confirmé, Arsenal lourdement handicapé pour la finale

Sorti sur blessure lors du dernier déplacement d’Arsenal à West Ham, Ben White ne devrait pas refouler les terrains pour le reste de la saison. Principalement utilisé dans la rotation par Mikel Arteta cette saison, le défenseur polyvalent reste un élément particulièrement fiable qui avait disputé la quasi intégralité de la double confrontation face à l’Atlético Madrid en demi-finale de l’UEFA Champions League.

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Titularisé pour la cinquième fois consécutive (une première depuis 5 mois) à West Ham, le latéral droit de 28 ans a dû laisser ses coéquipiers juste avant la demi-heure de jeu, touché au genou droit après un choc. Et ce qui était à craindre pour lui et les Gunners est finalement arrivé : le diagnostic indique que Ben White ne pourra plus rejouer d’ici à la fin de la saison, car les ligaments du genou sont touchés, a indiqué le tabloïd The Athletic.

« Le défenseur d’Arsenal, Ben White, devrait manquer le reste de la saison en raison d’une blessure au ligament du genou droit. White, 28 ans, a dû quitter le terrain en première mi-temps lors de la victoire d’Arsenal contre West Ham United en Premier League le 10 mai. Mikel Arteta a déclaré après le match : il n’a pas l’air bien », explique la source britannique.

Son retour est espéré pour la Coupe du monde avec l’Angleterre. Luis Enrique se frotte peut-être les mains. Avec cette blessure, les Parisiens devraient avoir plus de champ libre pour négocier des combinaisons sur le côté comme on les sait capables.

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Khvicha Kvaratskhelia est en pleine forme en ce moment et il pourrait bien profiter de l’absence du très bon défenseur des Gunners pour s’exprimer encore un peu plus. Ben White sera donc forfait pour la prochaine finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain.

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