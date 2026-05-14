Mercato Al Nassr : Le reve fou d’Ederson

C’est la rumeur qui enfle depuis quelque temps et qui est relancée depuis hier soir suite à la bourde de Bento face à Al Hilal dans le match du titre, le club de Riyad rêverait d’Ederson. Le Brésilien voudrait, d’après les rumeurs, déjà s’en aller du club stambouliote après une année seulement.

Ederson, un gardien parfait pour Jorge Jesus ?

Parfois, une carrière se joue sur un détail, tout comme un transfert. C’est peut-être le cas de Bento, qui après cette erreur face à Al Hilal, voit son statut au sein du club saoudien se fragiliser. C’est d’ailleurs pour cela que le club relance une piste vieille d’il y a 2 ans : Ederson Moraes.

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Avec de bons réflexes et un excellent jeu au pied, peut-être le meilleur pour un gardien, il est l’homme qui conviendrait le mieux à l’effectif du technicien portugais. Ses longs ballons peuvent facilement atteindre Coman et Mané qui, à leurs tours, peuvent servir un Cristiano Ronaldo clinique dans l’axe.

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Mais il reste tout de même une contrainte. Le Brésilien a encore deux années de contrat avec les Canaris et un salaire de 11 millions d’euros. Si Al Nassr souhaite se le procurer, il faudra débourser un peu plus de 23 millions d’euros. Et avec un salaire aussi gros pour un joueur plus tout jeune, peut-être qu’Al Nassr sera le vrai perdant de cette histoire.