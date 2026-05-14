Mercato : Exclu ! John Stones en discussions avec le PSG ?

Alors que le nom de Joel Ordonez est évoqué depuis plusieurs mois pour la succession de Marquinhos, le PSG pourrait finalement miser sur John Stones. En fin de contrat à Manchester City, le défenseur central anglais pourrait être la grosse surprise estivale du club de la capitale.

Mercato PSG : John Stones, le profil idéal pour l’après-Marquinhos ?

Arrivé à l’été 2016 en provenance d’Everton pour 55 millions d’euros, John Stones va quitter Manchester City à l’issue de l’exercice 2025-2026. Le défenseur central a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, fin avril passé.

« On dit que toutes les bonnes choses ont une fin…mais cette chose que nous avons eue a été la plus grande et elle restera une de moi pour toujours », a publié l’international anglais, avant le communiqué officiel des Citizens.

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« John Stones quittera Manchester City cet été, mettant ainsi fin à un séjour mémorable et couronné de succès de dix ans à l’Etihad. Arrivé à City en 2016, où il est devenu la deuxième recrue de Pep Guardiola, le défenseur central anglais a disputé 293 matchs, couronnant une magnifique décennie de service jusqu’à présent », écrit notamment le club mancunien.

Après Bernardo Silva, Pep Guardiola va perdre un autre cadre qui ne manque pas d’options pour la suite de sa carrière. À la recherche d’un nouveau projet pour la saison prochaine, John Stones fait l’objet d’une course européenne inattendue.

Alors que la Juventus Turin, l’AC Milan et l’OM s’affichent publiquement sur ce dossier, un prétendant de poids pourrait se positionner en coulisses : le PSG, selon les informations de Foot sur7. Luis Enrique verrait dans le défenseur anglais le renfort d’expérience idéal pour compenser un éventuel départ de Marquinhos, et ce, sans débourser le moindre euro.

John Stones, première recrue estivale du Paris SG ?

À 31 ans, le défenseur anglais souhaite relever un nouveau défi après plusieurs saisons marquées par des succès, mais aussi par des soucis physiques qui ont freiné sa continuité. D’après l’entourage du joueur contacté par Foot sur7, le Paris SG figure bien parmi les clubs approchés dans ce dossier.

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L’entraîneur Luis Enrique en tête, en quête de solidité défensive avec le départ probable de Marquinhos, aurait identifié John Stones comme une valeur sûre disponible gratuitement. Le défenseur demeure une figure très respectée dans le milieu du football pour ses qualités techniques et son rôle sous les ordres de Pep Guardiola, même si des inquiétudes concernant son historique récent de blessures incitent certains clubs à la prudence.

Un risque calculé que le Paris Saint-Germain serait prêt à prendre, considérant qu’un transfert gratuit limite l’exposition financière tout en apportant un élément très expérimenté en Ligue 1. Le dossier Stones s’annonce donc bien plus ouvert qu’il n’y paraît. D’autres clubs français comme l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais ayant également un œil attentif sur la situation du natif de Barnsley, conscients qu’aucune indemnité de transfert ne serait à débourser.

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