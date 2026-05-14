Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et l’AS Monaco !

Le Stade Rennais et l’AS Monaco s’arrachent un crack tunisien à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Le prix du jeune roc est connu.

Mercato Stade Rennais : Rude bataille pour un roc tunisien

La bataille s’annonce intense. Le Stade Rennais et l’AS Monaco visent une cible commune pour renforcer leur secteur défensif cet été. Il s’agit de l’international tunisien Adem Arous. Ce dossier, déjà brûlant, attire également d’autres cadors européens.

À 21 ans, le défenseur de Kasimpasa impressionne. Selon Foot Mercato, Monaco et Rennes, tous deux en quête de qualification pour une Coupe d’Europe, suivent de très près l’évolution du jeune talent. En Turquie, le joueur s’est rendu indispensable. Le jeune roc est en pleine forme.

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Titulaire à 18 reprises en 20 matchs de Süper Lig, il s’est imposé comme un pilier de son équipe dès sa première saison. La lutte sera rude pour les clubs français. Villarreal et Galatasaray restent aux aguets. Ces deux prétendants, futurs participants à la Ligue des champions, comptent bien chiper le joueur. L’hiver dernier, le défenseur avait décidé de rester à Kasimpasa pour garantir sa place au Mondial 2026.

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Désormais, un départ semble possible. Adem Arous tranchera définitivement après la compétition internationale. Côté financier, Kasimpasa se montre moins gourmand. Une offre entre 5 et 6 M€ devrait suffire à débloquer le dossier. Pour ces quatre écuries européennes, le montant est à leur portée.