Mercato ASSE : La décision est déjà prise pour trois joueurs

Trois joueurs en fin de contrat à l’ASSE en juin 2026 sont sur le départ. Ils ne seront pas retenus, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1.

L’ASSE : Priorité à la montée en Ligue 1

Ce n’est pas encore la fin de saison pour l’ASSE. L’équipe stéphanoise joue la montée en Ligue 1. Elle affrontera Rodez AF, vendredi (20h30) en play-off 2, pour une place en barrages. Elle croisera ensuite le 16e de Ligue 1, en aller et retour, pour espérer rejoindre l’ESTAC et Le Mans dans l’élite.

L’équipe de Philippe Montanier est donc concentrée sur ces trois derniers matchs décisifs. La Direction Stéphanoise tient au retour des Verts en Ligue 1, après avoir investi près de 22 millions d’euros pour renforcer son équipe cette saison.

Mercato : Maubleu, Tardieu et Appiah vers un départ libre

Parallèlement à l’attente du verdict final de la saison, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont déjà arrêté des décisions, concernant Brice Maubleu (36 ans), Florian Tardieu (34 ans) et Dennis Appiah (34 ans). Aucun de ces trois joueurs en fin de contrat ne sera conservé.

Doublure de Gautier Larsonneur, Brice Maubleu souhaite prolonger son aventure dans le Forez. Il l’a fait savoir il y a quelques semaines. « Je me sens super bien physiquement, mentalement. J’ai envie de continuer à jouer en professionnel. On a des discussions avec Saint-Étienne, mais rien de concret », avait-il déclaré en mars dernier.

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En effet, le portier arrivé de Grenoble en août 2024 n’a reçu aucune offre, comme il l’avait confirmé : « On ne m’a pas proposé de contrat ». Toute cette saison, il n’a joué que 4 matchs en Ligue 2 et 2 en coupe de France.

Kevin Pedro préféré à Dennis Appiah au poste d’arrière droit

Dennis Appiah également sera laissé libre après trois années et demie passées à l’ASSE. Son état d’esprit irréprochable n’est pas suffisant pour compenser ses performances en dents de scie. Que l’équipe stéphanoise reste en Ligue 2 ou remonte en Ligue 1, le défenseur latéral droit n’a plus sa place dans l’effectif du nouvel entraîneur.

Le jeune Kevin Pedro (20 ans) lui est préféré, alors qu’il est défenseur central de prédilection. Cette saison, le Franco-Ghanéen a été titulaire à seulement 9 reprises, en 17 apparitions en championnat.

Florian Tardieu plait à Montpellier

Le sort de Florian Tardieu est également déjà scellé, bien qu’il ait été un taulier de l’équipe de Saint-Etienne cette saison. Arrivé dans le Forez fin août 2023 en provenance de Troyes, il se dirige tout droit vers la porte de sortie.

Le Montpellier HSC est intéressé par les services du milieu de terrain. Il pourrait rebondir en Hérault après trois saisons marquées par des hauts et des bas chez les Verts.

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Victime d’une blessure au genou en février 2026, Tardieu est revenu pour seulement deux matchs, avant de retourner à l’infirmerie. Depuis mars, il est indisponible en raison d’une nuvelle blessure au mollet.