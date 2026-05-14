Mercato Juventus : Kenan Yildiz déclaré intouchable cet été

À 21 ans seulement, Kenan Yildiz, numéro 10 de la Vieille Dame, a déjà conquis le cœur de Turin tout comme celui de son coach. Et en dehors de l’Italie, l’ailier gauche a la cote dans pas mal d’endroits.

Kenan Yildiz, un profil qui attire

Avec 14 buts et 10 passes décisives en 50 matchs cette saison, dont dix en Serie A, le Turc impressionne surtout par sa qualité de dribble, sa manière de repiquer dans l’axe et d’enrouler, ou même par ses accélérations déstabilisantes pour ses adversaires. Ces buts de folie justifient aussi sa popularité, que ce soit sa lucarne en Coupe du Monde des Clubs que sa frappe des 25 mètres lors du choc contre l’Inter Milan. Kenan Yildiz avait aussi réalisé une fabuleuse frappe enroulée pleine lucarne contre Dortmund en LDC.

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Un tel joueur a forcément du succès, surtout quand on sait que Kenan participe énormément au travail défensif malgré son apport offensif bien énorme. D’après plusieurs médias anglais, « l’étoile » est suivie par Arsenal, Man U, Man City et Chelsea. En Espagne, le Real Madrid s’intéresse également à ses services.

Étant un joueur pouvant s’adapter à tout type de jeu, il pourrait tout aussi bien réussir en PL comme en Liga. Le PSG serait également sur le dossier, selon OneFootball. Luis Enrique est séduit par ses services, mais avec un côté gauche du PSG déjà composé de plusieurs joueurs de top niveau, Yildiz ne devrait pas opter pour la capitale française.

Intouchable, c’est ce qui est dit à Turin

Chez les Turinois, la décision est simple : Kenan Yildiz est intouchable. L’ailier est considéré comme l’homme providentiel de cet effectif et la base autour de laquelle la Juventus Turin veut se reconstruire. Alors oui, le laisser partir serait une erreur, mais peut-être que cela serait mieux pour Kenan.

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En tout cas, si un club est prêt à payer entre 100 et 120 millions d’euros pour un homme avec encore quatre années de contrat pour s’attacher ses services, on espère que cette dépense deviendra rentable.