Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce piston français ?  

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré négocie le transfert d’un phénomène français en Allemagne. L’AS Monaco joue les trouble-fêtes.

Mercato : le Stade Rennais accélère pour un prodige français

La course est lancée. William Mikelbrencis quittera Hambourg cet été, libre de tout contrat. À 22 ans, le piston droit français refuse de prolonger son bail en Allemagne et affole déjà le marché européen. Le Stade Rennais se positionne pour boucler ce renfort sans indemnité de transfert.

Natif de Forbach et formé au FC Metz, Mikelbrencis a choisi l’exil dès ses 18 ans. Ce pari s’avère aujourd’hui payant. Cette saison, il s’est imposé en Bundesliga avec 25 matchs disputés. Ses statistiques sont solides. Il totalise quatre passes décisives. Sa valeur marchande grimpe à 5 millions d’euros sur Transfermarkt. Mais il ne coûtera pas un centime en transfert cet été.

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La liste des prétendants s’allonge chaque semaine. En Allemagne, Schalke 04 et Mönchengladbach surveillent sa situation de près. L’Espagne (Gérone) et l’Italie (Parme) ont également coché son nom. Mais l’intérêt le plus brûlant vient de Ligue 1. Le Stade Rennais met les bouchées doubles pour boucler l’opération.

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Mais attention, un autre club de Ligue 1 pourrait rafler la mise. L’AS Monaco est là. Krepin Diatta quittera le Rocher libre en juin prochain. Ce départ laissera un couloir vide. Droitier, capable de dribbles tranchants et de centres précis, Mikelbrencis possède le profil exact pour succéder au Sénégalais. Il est jeune, performant et libre sur le marché.