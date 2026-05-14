Urgent ! Le transfert de Julian Alvarez au PSG déjà bouclé ?

Selon une source argentine, le PSG est très sérieux concernant la signature de Julian Alvarez. En Espagne, le transfert de l’attaquant de l’Atlético Madrid à Paris est considéré comme déjà fait. Explications.

Mercato : « Julian Alvarez est déjà transféré au PSG »

Arrivé en août 2024 contre un chèque de 75 millions d’euros, Julian Alvarez ne compte pas s’éterniser à l’Atlético Madrid. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, l’ancien buteur de Manchester City veut rejoindre un club pouvant lui permettre de gagner des titres à 26 ans révolus. Pour donner un nouvel élan à sa carrière, deux ans seulement après son arrivée en Liga, Alvarez pourrait être la prochaine star du Paris Saint-Germain.

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En Espagne, la possibilité de voir le protégé de Diego Simeone rejoindre l’effectif de Luis Enrique est de plus en plus grande. Au micro de la Cadena Cope, José Antonio Martin Otin a ouvertement annoncé que la venue de Julian Alvarez au Paris SG pouvait être considérée comme actée.

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« Julian Alvarez est déjà transféré au PSG, c’est vraiment l’impression que j’ai (…) C’est un joueur qui ne déçoit jamais dans les matchs importants, mais son aventure à l’Atlético Madrid est terminée », a lancé le consultant de la Cadena Cope. Selon lui, le club madrilène pourrait demander un gros chèque dans cette opération avec le Paris Saint-Germain.

Julian Alvarez au PSG à quel prix ?

D’après les informations d’El Chiringuito, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de l’Atlético Madrid seraient déjà en train de négocier pour le transfert de Julian Alvarez. La célèbre émission espagnole rapporte même que l’opération pourrait dépasser les 150 millions d’euros.

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En France, les journaux L’Équipe et Le Parisien confirment que Luis Campos travaille sur le dossier, sans pour autant évoquer des discussions déjà en cours. Ces dernières heures, le Mundo Deportivo, citant des sources proches des négociations, indique que le Paris Saint-Germain serait prêt à mettre 100 millions d’euros sur la table pour Julian Alvarez. Affaire à suivre…