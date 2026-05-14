ASSE : Play-off 2, un groupe renforcé pour affronter Rodez

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Les quatre joueurs incertains de l’ASSE, en début de semaine, sont finalement dans le groupe pour affronter Rodez AF, vendredi, lors du play-off 2.
ASSE : Les 18 Verts pour la réception de Rodez
Parmi les 18 joueurs retenus pour le match décisif de l’ASSE contre Rodez AF au stade Geoffroy-Guichard, il y a bel et bien Gautier Larsonneur (genou), Kevin Pedro (adducteurs), Julien Le Cardinal et Joshua Duffus.
Les deux premiers étaient absents contre Amiens SC lors de la dernière journée du championnat, tandis que les deux derniers avaient eu des alertes, respectivement aux ischio-jambier et à la cheville lors du match face au Amiénois. Il avait été sorti par mesure de prudence, comme l’avait expliqué Philippe Montanier.À voirMercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et l’AS Monaco !
Le gardien de but numéro 1, les deux défenseurs et l’avant-centre Britanno- Jamaïcain sont donc tous remis de leur blessure et apte pour la bataille contre RAF. En revanche, Augustine Boakye est absent à Saint-Etienne. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Les Stéphanois et les Ruthénois s’affrontent pour une place en barrages, en vue de la montée en Ligue 1.
Le groupe de l’ASSE contre Rodez AF :
Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu
Défenseurs : D. Appiah, M. Bernauer, J. Ferreira, Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro
Milieux de terrain : L. Gadegbeku, A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek
Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, D. N’Guessan, B. Old, L. Stassin