Mercato ASSE : Bonne affaire ! KSV sur une pépite à 400K€

L’ASSE n’a visiblement pas envie d’attendre l’ouverture officielle du mercato pour bouger ses pions. En coulisses, les Verts explorent déjà une piste jugée prometteuse : un jeune attaquant algérien au profil explosif, estimé à seulement 400 000 euros.

‎Mercato ASSE : Ben Ahmed Kohili fait rêver Saint-Etienne

‎À Saint-Étienne, le recrutement semble prendre une direction claire : anticiper plutôt que subir. Les dirigeants stéphanois scrutent le marché avec une attention particulière sur les jeunes profils capables de grandir rapidement tout en restant financièrement accessibles. Dans cette logique, le nom de Ben Ahmed Kohili apparaît comme une évidence, selon Foot Mercato.

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‎À seulement 20 ans, l’attaquant du Paradou AC affiche déjà des statistiques encourageantes. Malgré un temps de jeu encore mesuré, son efficacité offensive attire les regards. Mobile, percutant et à l’aise dans les espaces, il présente ce profil de joueur que l’ASSE affectionne particulièrement lorsqu’il s’agit de miser sur l’avenir.

‎Duel annoncé avec Metz pour un pari intelligent

‎Mais le dossier est loin d’être tranquille. Le FC Metz surveille également le joueur, preuve que le talent du jeune Algérien ne passe plus inaperçu. Son prix estimé à 400 000 euros, selon Transfermarkt pourrait rapidement évoluer si la concurrence s’intensifie. ‎L’élément qui nourrit l’optimisme stéphanois reste toutefois la provenance du joueur.

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Le Paradou AC possède une solide réputation de formateur en Algérie, ayant révélé plusieurs internationaux ces dernières années. Pour l’AS Saint-Etienne, cette piste ressemble moins à un pari risqué qu’à une opération réfléchie pouvant offrir un joli retour sportif… et financier.